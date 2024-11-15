Роспотребнадзор нашел причину массового отравления школьников в Чувашии

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В школе допускались нарушения при приготовлении пищи
В школе допускались нарушения при приготовлении пищи Фото:

Причиной массового отравления учеников школы №4 в Новочебоксарске (Чувашия) стал норовирус. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«Установлена причина инфекционного заболевания...  У заболевших обнаружена РНК норовируса», — говорится в сообщении.

По данным службы, в пищеблоке школы выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

Ранее прокуратура города пресекла попытку вывоза просроченных продуктов питания из школы. По последним данным, за помощью к врачам обратились уже 163 человека.

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Причиной массового отравления учеников школы №4 в Новочебоксарске (Чувашия) стал норовирус. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. «Установлена причина инфекционного заболевания...  У заболевших обнаружена РНК норовируса», — говорится в сообщении. По данным службы, в пищеблоке школы выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике. Ранее прокуратура города пресекла попытку вывоза просроченных продуктов питания из школы. По последним данным, за помощью к врачам обратились уже 163 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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