Прокуратура не дала вывезти просрочку из школы, где отравились дети

Прокуратура города Новочебоксарска пресекла попытку вывоза просроченных продуктов питания из школы № 4, где ранее произошло массовое отравление учащихся и педагогов. На место происшествия была направлена комиссия для проведения необходимых проверок.
«По приезду в образовательное учреждение был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки „просрочки“», — говорится в telegram-канале прокуратуры.
Всего в результате отравления в Чувашии пострадали 158 детей, из которых трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные школьники получили рекомендации лечиться дома под наблюдением педиатров. Предварительно установлено, что отравление могло произойти из-за употребления некачественных школьных обедов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.