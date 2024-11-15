Прокуратура не дала вывезти просрочку из школы, где отравились дети

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В Чувашии 158 детей отравились школьным обедом
В Чувашии 158 детей отравились школьным обедом Фото:

Прокуратура города Новочебоксарска пресекла попытку вывоза просроченных продуктов питания из школы № 4, где ранее произошло массовое отравление учащихся и педагогов. На место происшествия была направлена комиссия для проведения необходимых проверок.

«По приезду в образовательное учреждение был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки „просрочки“», — говорится в  telegram-канале прокуратуры.

Всего в результате отравления в Чувашии пострадали 158 детей, из которых трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные школьники получили рекомендации лечиться дома под наблюдением педиатров. Предварительно установлено, что отравление могло произойти из-за употребления некачественных школьных обедов.

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Прокуратура города Новочебоксарска пресекла попытку вывоза просроченных продуктов питания из школы № 4, где ранее произошло массовое отравление учащихся и педагогов. На место происшествия была направлена комиссия для проведения необходимых проверок. «По приезду в образовательное учреждение был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки „просрочки“», — говорится в  telegram-канале прокуратуры. Всего в результате отравления в Чувашии пострадали 158 детей, из которых трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные школьники получили рекомендации лечиться дома под наблюдением педиатров. Предварительно установлено, что отравление могло произойти из-за употребления некачественных школьных обедов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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