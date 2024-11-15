Власти Кургана назвали причину, по которой запретили строительство элитного дома

Стройку элитного дома в Кургане отменили из-за несоответствующих документов
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По улице Гоголя 109а планируют построить элитную многоэтажку, но жильцы соседних домов против проекта
По улице Гоголя 109а планируют построить элитную многоэтажку, но жильцы соседних домов против проекта Фото:

Мэрия Кургана заявила, что отмена строительства элитного дома по улице Гоголя 109а связана с тем, что было установлено несоответствие представленных документов со стороны застройщика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации в ответе на запрос. Ранее прокуратура заставила мэрию запретить стройку после жалоб горожан.

«По информации департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана, действие разрешения на строительство дома по ул. Гоголя 109а, было прекращено постановлением администрации города Кургана. Причина — установление несоответствия представленных документов требованиям к строительству объекта капитального строительства.

При этом относительно недавно власти города сообщали обратное. Директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана Нина Юшкова заявляла о том, что застройщиком Евгением Сергеевым были предоставлены все необходимые документы в полном объеме. Проектная документация, по словам чиновницы, получила положительное заключение экспертизы. Она подтверждала, что возведение восьмиэтажного дома на земельном участке по улице Гоголя 109а разрешено и не нанесет ущерба соседним строениям. 

Летом застройщик снес на участке заброшенное здание, очистил территорию от мусора и огородил. На месте будущей многоэтажки забили сваи под будущий котлован. Степень готовности объекта составляет 4%. По словам застройщика, сдать элитный дом планировали во втором квартале 2026 года. Жилой комплекс будет иметь подземный паркинг, двухуровневые квартиры и зону отдыха на крыше дома.

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Мэрия Кургана заявила, что отмена строительства элитного дома по улице Гоголя 109а связана с тем, что было установлено несоответствие представленных документов со стороны застройщика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации в ответе на запрос. Ранее прокуратура заставила мэрию запретить стройку после жалоб горожан. «По информации департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана, действие разрешения на строительство дома по ул. Гоголя 109а, было прекращено постановлением администрации города Кургана. Причина — установление несоответствия представленных документов требованиям к строительству объекта капитального строительства. При этом относительно недавно власти города сообщали обратное. Директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана Нина Юшкова заявляла о том, что застройщиком Евгением Сергеевым были предоставлены все необходимые документы в полном объеме. Проектная документация, по словам чиновницы, получила положительное заключение экспертизы. Она подтверждала, что возведение восьмиэтажного дома на земельном участке по улице Гоголя 109а разрешено и не нанесет ущерба соседним строениям.  Летом застройщик снес на участке заброшенное здание, очистил территорию от мусора и огородил. На месте будущей многоэтажки забили сваи под будущий котлован. Степень готовности объекта составляет 4%. По словам застройщика, сдать элитный дом планировали во втором квартале 2026 года. Жилой комплекс будет иметь подземный паркинг, двухуровневые квартиры и зону отдыха на крыше дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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