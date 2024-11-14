Прокуратура заставила мэрию отменить строительство элитного дома в Кургане

Прокуратура заставила власти Кургана отменить строительство элитного дома с подземным паркингом в центре города. Данное решение было принято после жалоб граждан на нарушение их прав, сообщает надзорное ведомство.
«По требованию прокуратуры города Кургана отменено разрешение на строительство на земельном участке по улице Гоголя, 109А. При выдаче органом местного самоуправления разрешения на строительство объекта капитального строительства были не соблюдены требования градостроительного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура города внесла мэрии представление. Разрешительный документ был отменен.
Для строительства восьмиэтажного элитного дома был снесен заброшенный бизнес-центр. По словам застройщика Евгения Сергеева, жилой комплекс с подземной парковкой и лаунж-зоной на крыше планировали сдать в конце второго квартала 2026 года. Против точечной застройки по улице Гоголя выступали жильцы соседних домов из-за опасений, что стройка лишит их парковки и подъездных путей.
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