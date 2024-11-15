15 ноября 2024

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села в Запорожской области

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ВС РФ выбили ВСУ и зачистили от него село Дорожнянка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие успешно провели операцию в селе Дорожнянка, которое находится на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

«Наши войска выбили врага и зачистили от него село Дорожнянка, расположенное южнее города Гуляйполе, который пока еще находится под оккупацией украинских войск», — заявил Рогов, передает РИА Новости. Он уточнил, что город Гуляйполе, расположенный в Пологовском районе Запорожской области, на данный момент остается под контролем украинских войск.

Накануне Минобороны сообщило о том, что в ходе военных действий был освобожден населенный пункт Ровнополь. Он расположен на административной границе Донецкой Народной Республики (ДНР) с Запорожской областью. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR, передает RT.

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Российские военнослужащие успешно провели операцию в селе Дорожнянка, которое находится на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. «Наши войска выбили врага и зачистили от него село Дорожнянка, расположенное южнее города Гуляйполе, который пока еще находится под оккупацией украинских войск», — заявил Рогов, передает РИА Новости. Он уточнил, что город Гуляйполе, расположенный в Пологовском районе Запорожской области, на данный момент остается под контролем украинских войск. Накануне Минобороны сообщило о том, что в ходе военных действий был освобожден населенный пункт Ровнополь. Он расположен на административной границе Донецкой Народной Республики (ДНР) с Запорожской областью. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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