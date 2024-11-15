Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села в Запорожской области

16 ноября 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

ВС РФ выбили ВСУ и зачистили от него село Дорожнянка Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие успешно провели операцию в селе Дорожнянка, которое находится на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. «Наши войска выбили врага и зачистили от него село Дорожнянка, расположенное южнее города Гуляйполе, который пока еще находится под оккупацией украинских войск», — заявил Рогов, передает РИА Новости. Он уточнил, что город Гуляйполе, расположенный в Пологовском районе Запорожской области, на данный момент остается под контролем украинских войск. Накануне Минобороны сообщило о том, что в ходе военных действий был освобожден населенный пункт Ровнополь. Он расположен на административной границе Донецкой Народной Республики (ДНР) с Запорожской областью. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военнослужащие успешно провели операцию в селе Дорожнянка, которое находится на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. «Наши войска выбили врага и зачистили от него село Дорожнянка, расположенное южнее города Гуляйполе, который пока еще находится под оккупацией украинских войск», — заявил Рогов, передает РИА Новости. Он уточнил, что город Гуляйполе, расположенный в Пологовском районе Запорожской области, на данный момент остается под контролем украинских войск. Накануне Минобороны сообщило о том, что в ходе военных действий был освобожден населенный пункт Ровнополь. Он расположен на административной границе Донецкой Народной Республики (ДНР) с Запорожской областью. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR, передает RT.