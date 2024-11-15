15 ноября 2024

На Свердловскую область обрушится штормовой ветер

МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области 17 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели рекомендуют избегать неустойчивых сооружений (архивное фото) Фото:

На Свердловскую область 17 ноября обрушится штормовой ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«17 ноября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют избегать рекламных щитов и неустойчивых сооружений, не прятаться у стен домов, не парковать автомобили рядом с деревьями, а также закрыть все окна и двери.

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На Свердловскую область 17 ноября обрушится штормовой ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «17 ноября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют избегать рекламных щитов и неустойчивых сооружений, не прятаться у стен домов, не парковать автомобили рядом с деревьями, а также закрыть все окна и двери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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