На Свердловскую область обрушится штормовой ветер

Спасатели рекомендуют избегать неустойчивых сооружений (архивное фото)
На Свердловскую область 17 ноября обрушится штормовой ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«17 ноября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют избегать рекламных щитов и неустойчивых сооружений, не прятаться у стен домов, не парковать автомобили рядом с деревьями, а также закрыть все окна и двери.
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