Природа Погода На Свердловскую область обрушится штормовой ветер МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области 17 ноября 16 ноября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 + Спасатели рекомендуют избегать неустойчивых сооружений (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Свердловскую область 17 ноября обрушится штормовой ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «17 ноября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют избегать рекламных щитов и неустойчивых сооружений, не прятаться у стен домов, не парковать автомобили рядом с деревьями, а также закрыть все окна и двери. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Свердловскую область 17 ноября обрушится штормовой ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «17 ноября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют избегать рекламных щитов и неустойчивых сооружений, не прятаться у стен домов, не парковать автомобили рядом с деревьями, а также закрыть все окна и двери. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям