Юрист рассказал, в каком случае возможны уголовные дела при покупке STALKER 2

Юрист Семеновский: покупка STALKER 2 может повлечь уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд не признал S.T.A.L.K.E.R. 2 экстремистским материалом
Суд не признал S.T.A.L.K.E.R. 2 экстремистским материалом Фото:

Покупка украинской видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 от студии GSC Game World может стать основанием для уголовного преследования, если разработчики объявят о передаче прибыли ВСУ или в игре будут обнаружены экстремистские материалы. Об этом сообщает доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

«Вместе с тем, если разработчиками/владельцами игры будет напрямую или косвенно заявлено, что средства от продажи игры, от пользования ее платными услугами будут направлены на нужды ВСУ и украинских террористических и экстремистских организаций, то у правоохранительных органов будут основания для применения одной или нескольких приведенных статей КоАП РФ или УК РФ», — заявил Семеновский в разговоре с РБК. Он подчеркнул, что на текущий момент игра S.T.A.L.K.E.R. 2 не признана экстремистским материалом и не внесена в список запрещенных.

Отвечая на вопрос о полном или частичном запрете в случае обнаружения в игре запрещенной информации, эксперт пояснил: «Если компьютерная игра будет включена в список экстремистских материалов, то она будет запрещена целиком, как единое программное обеспечение, поскольку технически невозможно запретить только ее часть». Он также указал на распространенную практику включения в компьютерные игры различных лозунгов, текстов, изображений и символов, в том числе запрещенных на территории Российской Федерации, которые интегрируются в графику и интерфейс игр.

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Покупка украинской видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 от студии GSC Game World может стать основанием для уголовного преследования, если разработчики объявят о передаче прибыли ВСУ или в игре будут обнаружены экстремистские материалы. Об этом сообщает доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. «Вместе с тем, если разработчиками/владельцами игры будет напрямую или косвенно заявлено, что средства от продажи игры, от пользования ее платными услугами будут направлены на нужды ВСУ и украинских террористических и экстремистских организаций, то у правоохранительных органов будут основания для применения одной или нескольких приведенных статей КоАП РФ или УК РФ», — заявил Семеновский в разговоре с РБК. Он подчеркнул, что на текущий момент игра S.T.A.L.K.E.R. 2 не признана экстремистским материалом и не внесена в список запрещенных. Отвечая на вопрос о полном или частичном запрете в случае обнаружения в игре запрещенной информации, эксперт пояснил: «Если компьютерная игра будет включена в список экстремистских материалов, то она будет запрещена целиком, как единое программное обеспечение, поскольку технически невозможно запретить только ее часть». Он также указал на распространенную практику включения в компьютерные игры различных лозунгов, текстов, изображений и символов, в том числе запрещенных на территории Российской Федерации, которые интегрируются в графику и интерфейс игр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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