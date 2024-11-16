Урсула заявила, что ЕС готов к отключениям поставок от газа из РФ

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Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что газовые хранилища Европы полностью готовы к зиме
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что газовые хранилища Европы полностью готовы к зиме Фото:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность Европейского Союза к возможным отключениям поставок газа из России. Об этом она заявила в после прекращения поставок российского газа в Австрию.

«Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х. Она также заявила, что перед выражает поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от лица Европейского Союза.

Ранее компания «Газпром» объявила о полной остановке поставок природного газа в Австрию, начиная с субботы, 16 ноября. До проведения специальной военной операции на территории Украины, Австрия находилась среди пяти крупнейших европейских потребителей российского трубопроводного газа, передает RT. После этого заявления стоимость газа в Европе резко возросла. В связи с нестабильностью на мировых энергетических рынках и уменьшением объемов импорта газа из России, страны Европейского союза могут столкнуться с проблемами в поставках этого ресурса в зимний период. Об этом сообщают зарубежные информационные агентства.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность Европейского Союза к возможным отключениям поставок газа из России. Об этом она заявила в после прекращения поставок российского газа в Австрию. «Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х. Она также заявила, что перед выражает поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от лица Европейского Союза. Ранее компания «Газпром» объявила о полной остановке поставок природного газа в Австрию, начиная с субботы, 16 ноября. До проведения специальной военной операции на территории Украины, Австрия находилась среди пяти крупнейших европейских потребителей российского трубопроводного газа, передает RT. После этого заявления стоимость газа в Европе резко возросла. В связи с нестабильностью на мировых энергетических рынках и уменьшением объемов импорта газа из России, страны Европейского союза могут столкнуться с проблемами в поставках этого ресурса в зимний период. Об этом сообщают зарубежные информационные агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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