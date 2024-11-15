«Газпром» прекращает поставки газа в Австрию

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«Газпром» принял решение о прекращении поставок газа в Австрию
«Газпром» принял решение о прекращении поставок газа в Австрию Фото:

Компания «Газпром» из России сообщила австрийской энергетической компании OMV AG о полном прекращении поставок природного газа в Австрию начиная с субботы, 16 ноября. Вслед за этим объявлением цены на газ в Европе значительно выросли.

«Компания OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) только что получила сообщение от „Газпром экспорта“, что „Газпром экспорт“ приостановит — и таким образом сократит до 0% — поставки природного газа по австрийскому контракту на поставку с OGMT с 06:00 по центральноевропейскому времени 16 ноября 2024 года», — заявили в австрийской компании. Сообщение опубликовано на официальном сайте OMV AG.

К такому шагу «Газпром» пришел после того, как OMV объявила о прекращении выплат в его адрес. Причиной остановки платежей стало решение австрийской компании попытаться взыскать с российского «Газпрома» сумму в размере 230 миллионов евро, утверждает агентство Bloomberg.

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Компания «Газпром» из России сообщила австрийской энергетической компании OMV AG о полном прекращении поставок природного газа в Австрию начиная с субботы, 16 ноября. Вслед за этим объявлением цены на газ в Европе значительно выросли. «Компания OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) только что получила сообщение от „Газпром экспорта“, что „Газпром экспорт“ приостановит — и таким образом сократит до 0% — поставки природного газа по австрийскому контракту на поставку с OGMT с 06:00 по центральноевропейскому времени 16 ноября 2024 года», — заявили в австрийской компании. Сообщение опубликовано на официальном сайте OMV AG. К такому шагу «Газпром» пришел после того, как OMV объявила о прекращении выплат в его адрес. Причиной остановки платежей стало решение австрийской компании попытаться взыскать с российского «Газпрома» сумму в размере 230 миллионов евро, утверждает агентство Bloomberg.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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