Еще одна европейская страна осталась без российского газа: как это повлияет на газовый рынок России

Российская компания «Газпром» полностью прекратила поставки природного газа в Австрию начиная с субботы, 16 ноября. До начала спецоперации на Украине Австрия входила в пятерку крупнейших потребителей российского трубопроводного газа в ЕС. Вслед за этим объявлением цены на газ в Европе значительно выросли.
Почему «Газпром» прекратил поставки
Решение о прекращении поставок газа в Австрию «Газпром» принял после того, как австрийская энергетическая компания OMV объявила о прекращении выплат. Компания пытается взыскать с «Газпрома» сумму в размере 230 миллионов евро через суд. 13 ноября OMV выиграла у «Газпром экспорта» арбитражный спор. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 году «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью.
В энергохолдинге OMV при этом подчеркивали, что ожидают ухудшения отношений по австрийскому контракту, в том числе была не исключена возможность полной остановки поставок газа в Австрию. «В таком случае могут возникнуть небольшие единовременные убытки по хеджированию, но они будут явно перевешиваться положительными эффектами от возмещенных убытков», — надеется OMV.
«Газпром» в ответ на претензии со стороны OMV заблокировал разбирательства за рубежом. В мае стало известно об удовлетворении Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области иска «Газпром экспорта» к «дочке» OMV. Российский суд запретил ей вести судебные разбирательства в иностранной юрисдикции. Сейчас австрийская компания пытается обжаловать это решение в Верховном суде России и добиться разрешения вести разбирательство в арбитраже при Торговой палате Стокгольма. Аналогичные решения по запрету тяжб за рубежом ранее были вынесены по искам к чешской CEZ и словацкой ZSE.
Кроме того, согласно указу президента РФ Владимира Путина, продажа газа в недружественные страны «за рубли», дальнейшая поставка топлива запрещена, если срок оплаты газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена. Зачет средств, присужденных арбитражем OMV по спору с «Газпромом», в схему «газ за рубли» явно не укладывается, потому остановка поставок российского газа в Австрию была ожидаема.
Останется ли Австрия без газа
Россия поставляла газ в Австрию транзитом через газотранспортную систему Украины. Сейчас в общей сложности «Газпром» экспортирует в страны Евросоюза (ЕС), в частности Словакию и Венгрию, через Украину 42-42,3 млн куб. м в сутки. По этому маршруту газ также получает Молдавия. Потенциальные потери в поставках газа в результате прекращения поставок газа в Австрию оценивает примерно в 6 млрд кубических метров в год.
Согласно данным Neftegaz.ru, лишившаяся российского газа OMV полагается на поставки газа через Германию, Италию и Нидерланды, и их мощности по регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Также к зиме страна уже успела накопить существенный объем топлива в подземных газовых хранилищах (ПГХ), они заполнены на 93%. Кроме того, у OMV подписан контракт на поставки газа с норвежской Equinor. Помимо прочего, компания получает газ из источников собственной добычи в Норвегии и Австрии.
По прогнозу эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, после прекращения поставок российского газа Австрия сможет покупать газ в соседних странах, но уже по более высокой цене. «Газпром», в свою очередь, может частично перенаправить поставки газа в Словакию, считает эксперт. Увеличение поставок в Молдавию, по его словам, вряд ли возможно по политическим причинам. Он также допустил сценарий реэкспорта газа, так Австрия может продолжить покупать российский газ через Словакию либо Венгрию. Однако полностью перенаправить выпадающие объемы газа в другие страны ЕС «Газпрому» не удастся, заявил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит в беседе с «Ведомостями».
Как изменятся цены на газ в Европе
Прекращение поставок газа в Австрию приведет к кратковременному скачку цен на газ в Европе до 550-570 долларов за тысячу куб. м, но затем цена снизится, прогнозирует Юшков. По оценке Смита, цена может вырасти примерно на 25 долларов за 1000 куб. м 15 ноября декабрьские фьючерсы на газ на хабе TTF торговались по 498-521 долларов за тысячу куб. м Так цена на газ в ЕС впервые превысила 500 долларов за 1000 куб. м с конца ноября 2023 года.
Прекращение поставок российского газа может усугубить энергетический кризис в Австрии, который также ударил по производственному сектору. К тому же страна лишилась российского топлива в период начала активного отбора газа из европейских ПХГ в связи с приближающейся зимой, что еще больше усилило напряженность на газовом рынке Австрии и ЕС в целом, отмечает Neftegaz.ru.
Кому Россия продолжает поставлять газ в ЕС
При этом многие страны Евросоюза продолжают покупать газ у России. Главными импортерами в этом году Франция, Венгрия и Испания. По данным Евростата, на эти три страны приходится более половины всего объема газового импорта из России. Больше всех «голубого топлива» из России закупила Франция, увеличив свои закупки на треть до отметки в 1,9 миллиарда евро. Венгрия занимает второе место, хотя и снизила импорт на почти треть до 1,6 миллиарда евро. Испания поднялась на третью строчку, нарастив закупки до 1,4 миллиарда евро.
Также среди других крупных покупателей российского газа — Италия с импортом 1,3 млрд евро, Греция (919 млн), Словакия (800 млн) и Бельгия (709 млн). Кроме того, за указанный период газ у России стали больше импортировать Литва и Финляндия на 41% и 36% соответственно, несмотря на небольшие объемы.
Альтернативы экспорта в Европу
«Газпром» увеличивает мощности ПГХ (подземное хранение газа) в России, Беларуси и Армении, строит новые газохранилища сразу в нескольких регионах РФ. В компании рассматривают три основных направления, которые должны заменить европейский рынок в долгосрочной перспективе.
- Наращивание поставок в Китай. В 2024 году Россия поставила в КНР около 40 млрд кубометров газа по трубопроводу «Сила Сибири». Подписано соглашение о строительстве нового газопровода «дальневосточный маршрут» — продолжения газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» общей мощностью 10 млрд кубометров. Также Россия рассматривает новый маршрут поставок газа в Китай через Казахстан.
- Газовый хаб в Турции. Еще одна из стратегических идей «Газпрома» предполагает продажу российского газа на газовом хабе в Турции, что позволило бы увеличить экспортные поставки по «Турецкому» и «Голубому потоку» в Европу, сейчас газопроводы используются не на полную мощность.
- Рост потребления газа на внутреннем рынке. Доступный газ может подстегнуть спрос в производстве азотных удобрений. Высвободившиеся мощности также могут быть направлены на покрытие пикового спроса в стране в зимние месяцы.
Болгария с 2022 году отказалась приобретать российский газ из-за нежелания переходить на рублевые расчеты, но продолжает покупать его через посредников, и в том числе через турецких трейдеров. Точно так же газ из России поступает в Румынию, Молдавию и по всему Балканскому региону.
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