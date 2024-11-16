Байден попросил Си Цзиньпина повлиять на КНДР на фоне слухов об участии в СВО

Президент США Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином попросил его использовать влияние Пекина на Пхеньян на фоне слухов о переброске военных КНДР в Россию. Об этом сообщил помощник президента Соединенных штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Байден отметил, что позиция КНР в отношении конфликта на Украине заключается в том, что не должно быть эскалации... но введение войск КНДР противоречит этому. Он отметил, что КНР имеет влияние [на КНДР] и должна использовать его, чтобы предотвратить эскалацию, разрастание конфликта за счет введения большего количества войск КНДР», — сказал Салливан, выступая в столице Перу на брифинге для журналистов.
Байден и Си Цзиньпин встретились 17 ноября в Лиме (Перу) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Политики обговорили ситуацию в геополитике, обсудили Тайвань, использование ИИ и ядерного оружия.
Комментируя опубликованные Сеулом «спутниковые снимки», которые якобы говорят о присутствии военных из КНДР в России, президент Владимир Путин сказал, что подобные фотографии являются «серьезной вещью», пишет РТ. В Кремле официально не подтверждали участия бойцов Северной Кореи в спецоперации.
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