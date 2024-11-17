Стала известна причина смерти экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина

В возрасте 57 лет скончался советский и российский певец, экс-солист группы «На-На » Владимир Левкин. Причиной смерти стала онкология лимфатической системы. С заболеванием певец более 20 лет.
«Причина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что боролся с заболеванием Левкина около 20 лет.
«Лети, мое солнышко…» — написала жена Левкина в соцсетях. Женат артист был несколько раз. Последней избранницей является актриса Марина Ичетовкина.
Левкин, известный как советский и российский артист, а также бывший член музыкальной группы «На-На », скончался утром 17 ноября в больнице на 58 году жизни. С момента основания коллектива он исполнял роль главного вокалиста, но в 1990-х годах он решил покинуть группу для развития сольной карьеры.
В 2003 году у артиста был диагностирован рак лимфатической системы четвертой стадии, после курса лечения наступила ремиссия. Однако, несколько лет назад болезнь вернулась.
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