Происшествия Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 17 ноября 2024 в 13:18 Размер текста - 17 + Скончался экс-солист группы «На-На» Левкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ушел из жизни экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. На момент смерти ему было 57 лет. «Умер Владимир Левкин», — сообщил Starhit. Музыкант скончался на 58 году жизни. Отмечается, что о смерти Левкина сообщила его жена, Марина Ичетовкина. Левкин — советский и российский певец, а также бывший участник группы «На-На». Со дня основания группы являлся ее основным вокалистом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ушел из жизни экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. На момент смерти ему было 57 лет. «Умер Владимир Левкин», — сообщил Starhit. Музыкант скончался на 58 году жизни. Отмечается, что о смерти Левкина сообщила его жена, Марина Ичетовкина. Левкин — советский и российский певец, а также бывший участник группы «На-На». Со дня основания группы являлся ее основным вокалистом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям