Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

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Прощание с Борисом Грачевским в Доме Кино. Москва, левкин владимир
Скончался экс-солист группы «На-На» Левкин Фото:

Ушел из жизни экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. На момент смерти ему было 57 лет.

«Умер Владимир Левкин», — сообщил Starhit. Музыкант скончался на 58 году жизни. Отмечается, что о смерти Левкина сообщила его жена, Марина Ичетовкина.

Левкин — советский и российский певец, а также бывший участник группы «На-На». Со дня основания группы являлся ее основным вокалистом.

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Ушел из жизни экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. На момент смерти ему было 57 лет. «Умер Владимир Левкин», — сообщил Starhit. Музыкант скончался на 58 году жизни. Отмечается, что о смерти Левкина сообщила его жена, Марина Ичетовкина. Левкин — советский и российский певец, а также бывший участник группы «На-На». Со дня основания группы являлся ее основным вокалистом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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