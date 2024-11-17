Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Скончался экс-солист группы «На-На» Левкин
Ушел из жизни экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. На момент смерти ему было 57 лет.
«Умер Владимир Левкин», — сообщил Starhit. Музыкант скончался на 58 году жизни. Отмечается, что о смерти Левкина сообщила его жена, Марина Ичетовкина.
Левкин — советский и российский певец, а также бывший участник группы «На-На». Со дня основания группы являлся ее основным вокалистом.
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