Шольц расстроился, что не увидит Зеленского на саммите G20

Канцлер Германии Олаф Шольц расстроился из-того, что президента Украины Владимира Зеленского не позвали на саммит (G20). Мероприятие пройдет в Рио-де-Жанейро 18 ноября. Шольц назвал сложившуюся ситуацию серьезным вызовом.
«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч <...> Зеленского не позвали на эту встречу», — заявил он журналистам в Берлине перед вылетом на G20. Об этом пишет ТАСС.
Олаф Шольц отметил, что очень активно выступал за то, чтобы Зеленскому отправили приглашение на саммит. Он считает, что сложившаяся ситуация «свидетельствует о серьезном вызове».
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) 18 ноября стартует саммит стран «Большой двадцатки» . Мероприятие пройдет в два дня. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
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