Шольц расстроился, что не увидит Зеленского на саммите G20

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Шольц рассказал, что активно выступал за приглашение Зеленского на саммит G20
Шольц рассказал, что активно выступал за приглашение Зеленского на саммит G20 Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц расстроился из-того, что президента Украины Владимира Зеленского не позвали на саммит (G20). Мероприятие пройдет в Рио-де-Жанейро 18 ноября. Шольц назвал сложившуюся ситуацию серьезным вызовом. 

«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч <...> Зеленского не позвали на эту встречу», — заявил он журналистам в Берлине перед вылетом на G20. Об этом пишет ТАСС. 

Олаф Шольц отметил, что очень активно выступал за то, чтобы Зеленскому отправили приглашение на саммит. Он считает, что сложившаяся ситуация «свидетельствует  о серьезном вызове». 

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) 18 ноября стартует саммит стран «Большой двадцатки» . Мероприятие пройдет в два дня. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. 

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Канцлер Германии Олаф Шольц расстроился из-того, что президента Украины Владимира Зеленского не позвали на саммит (G20). Мероприятие пройдет в Рио-де-Жанейро 18 ноября. Шольц назвал сложившуюся ситуацию серьезным вызовом.  «Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч <...> Зеленского не позвали на эту встречу», — заявил он журналистам в Берлине перед вылетом на G20. Об этом пишет ТАСС.  Олаф Шольц отметил, что очень активно выступал за то, чтобы Зеленскому отправили приглашение на саммит. Он считает, что сложившаяся ситуация «свидетельствует  о серьезном вызове».  В Рио-де-Жанейро (Бразилия) 18 ноября стартует саммит стран «Большой двадцатки» . Мероприятие пройдет в два дня. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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