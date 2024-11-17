Убийца из Ленобласти прятался от правосудия в Колумбии

Колумбийские правоохранительные органы передали российской полиции подозреваемого в убийстве в Ленинградской области Вадима Фролова. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Злоумышленник в ближайшее время будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения дальнейших следственных действий и привлечения к установленной законом ответственности», — сообщила Волк. Она добавила, что 17 ноября сотрудники правоохранительных органов Республики Колумбия передали Фролова российской полиции.
Местоположение преступника было определено с использованием информации, предоставленной ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На основе этих сведений Генеральная прокуратура РФ инициировала проведение международного розыска через систему Интерпол.
По данным следствия, в 2015 году в Шлиссельбурге Ленинградской области Фролов нанес мужчине несколько ударов по голове, а затем задушил его. В ноябре того же года было инициировано уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый был объявлен в международный розыск.
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