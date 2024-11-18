Дым видно с разных точек города (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге днем 18 ноября накрыло черным дымом улицу Свердлова. Пожар видно с разных точек города. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«В районе улицы Свердлова что-то сильно горит. Густой дым поднялся очень высоко, пожар видно около бизнес-центра „Высоцкий“», — сказал собеседник агентства. По словам другого очевидца, возгорание произошло возле Макаровского моста. «На место пожара по центру промчались машины МЧС», — добавил читатель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. На момент публикации ответ не поступил.