Центр Екатеринбурга накрыло черным дымом. Фото, видео

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Пожар на территории бывшего Уралмашзавода. Екатеринбург, дым, храм, город, автомобили
Дым видно с разных точек города (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 18 ноября накрыло черным дымом улицу Свердлова. Пожар видно с разных точек города. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«В районе улицы Свердлова что-то сильно горит. Густой дым поднялся очень высоко, пожар видно около бизнес-центра „Высоцкий“», — сказал собеседник агентства. По словам другого очевидца, возгорание произошло возле Макаровского моста. «На место пожара по центру промчались машины МЧС», — добавил читатель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге днем 18 ноября накрыло черным дымом улицу Свердлова. Пожар видно с разных точек города. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В районе улицы Свердлова что-то сильно горит. Густой дым поднялся очень высоко, пожар видно около бизнес-центра „Высоцкий“», — сказал собеседник агентства. По словам другого очевидца, возгорание произошло возле Макаровского моста. «На место пожара по центру промчались машины МЧС», — добавил читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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