В Екатеринбурге днем 18 ноября накрыло черным дымом улицу Свердлова. Пожар видно с разных точек города. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«В районе улицы Свердлова что-то сильно горит. Густой дым поднялся очень высоко, пожар видно около бизнес-центра „Высоцкий“», — сказал собеседник агентства. По словам другого очевидца, возгорание произошло возле Макаровского моста. «На место пожара по центру промчались машины МЧС», — добавил читатель.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. На момент публикации ответ не поступил.
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