17 ноября 2024

«Там вообще как на другой планете»: популярный путешественник сравнил Салехард с другими северными городами

Салехард похвалили за комфорт и красоту
© Служба новостей «URA.RU»
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Салехард поставили в пример северным городам
Салехард поставили в пример северным городам Фото:

Путешественник и автор канала TravelManiac на платформе «Дзен» назвал Салехард «картиночным» и сказал, что он отличается от большинства северных городов. Он отметил, что города на севере обычно вызывают уныние, в отличие от столицы Ямала.

«Я много путешествовал по „северу“ и, к сожалению, не раз сталкивался с таким унынием. В отличие от обычной картины, где ухоженность, комфортные микрорайоны и современная городская среда — редкость и скорее точечное явление, Салехард удивил комплексным, продуманным подходом к благоустройству. Если отправиться в самый центр Салехарда, то там вообще как на другой планете, по сравнению с Магаданом, Воркутой или Певеком», — написал тревел-блогер в своем канале.

Путешественник отметил, что Салехард служит ярким примером того, как даже в условиях Крайнего Севера возможно создание комфортабельной и привлекательной городской среды. «Когда мэр, администрация и чиновники берутся за дело не ради отчетов и красивых слов, а с реальным желанием улучшить жизнь в городе, результат оказывается впечатляющим», — написал гость ямальской столицы.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале прошли съемки фильма «Она тебя любит» в главной роли с Никитой Ефремовым и Евгенией Манджиевой. Ефремов поделился впечатлением о регионе, назвав его природу удивительной.

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Путешественник и автор канала TravelManiac на платформе «Дзен» назвал Салехард «картиночным» и сказал, что он отличается от большинства северных городов. Он отметил, что города на севере обычно вызывают уныние, в отличие от столицы Ямала. «Я много путешествовал по „северу“ и, к сожалению, не раз сталкивался с таким унынием. В отличие от обычной картины, где ухоженность, комфортные микрорайоны и современная городская среда — редкость и скорее точечное явление, Салехард удивил комплексным, продуманным подходом к благоустройству. Если отправиться в самый центр Салехарда, то там вообще как на другой планете, по сравнению с Магаданом, Воркутой или Певеком», — написал тревел-блогер в своем канале. Путешественник отметил, что Салехард служит ярким примером того, как даже в условиях Крайнего Севера возможно создание комфортабельной и привлекательной городской среды. «Когда мэр, администрация и чиновники берутся за дело не ради отчетов и красивых слов, а с реальным желанием улучшить жизнь в городе, результат оказывается впечатляющим», — написал гость ямальской столицы. Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале прошли съемки фильма «Она тебя любит» в главной роли с Никитой Ефремовым и Евгенией Манджиевой. Ефремов поделился впечатлением о регионе, назвав его природу удивительной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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