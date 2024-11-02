«Мы попали на удачное время»: актер Никита Ефремов рассказал, как прошли съемки на Ямале

Актер Никита Ефремов впервые попробовал оленину на съемках фильма в ЯНАО

03 ноября 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Актер Никита Ефремов на съемках фильма "Она тебя любит" Фото: из архива Свердловской киностудии Съемки фильма «Она тебя любит» Свердловской киностудии состоялись в Харпе (Лабытнанги) у горы Желтой. По сюжету, священник и его помощник прибыли на Ямал, чтобы крестить оленеводов, но одного из героев поражает болезнь. Главные роли в фильме сыграют известные актеры Никита Ефремов и Владимир Стеклов. URA.RU удалось пообщаться с Ефремовым, и он рассказал, какие впечатления на него произвели съемки в ЯНАО. Своими впечатлениями поделились и участники съемочной группы. Подробнее читайте в нашем материале. Съемки фильма "Она тебя любит" состоялись в Харпе Фото: их архива Свердловской киностудии Вы говорили, что давно мечтали увидеть ямальскую тундру своими глазами — это правда? Какие впечатления после поездки в Лабытнанги, на Ямал? — Я был на Алтае, на Сахалине, то есть в тех местах, которые ассоциируются с севером, а на Ямале раньше не был. Очень хотелось увидеть тундру, оленей — это интересно. Получилось сюда приехать с фильмом Свердловской киностудии. Что отметили для себя в нашей природе — может быть, она вас вдохновила? — Иногда кадр диктует сценарий, иногда сцену диктует то, что вокруг. Здесь все настолько натуралистично, что некоторые сцены и жанр фильма трансформируются под то, что мы видим — такая красота происходящего. Здесь каждый день абсолютно разная погода, и мы очень часто подстраиваемся под погоду, соответственно, персонажи и обстоятельства под нее подстраиваются. Мы попали на удачное время — октябрь, ведь летом, насколько я знаю, здесь такая история с комарами, что они прямо уносят. В первые съемочные дни у нас было 22-23. До отъезда сюда говорили «берите теплую одежду», потом она, конечно, пригодилась, а тогда мы чуть ли не загорали здесь, на стойбище. Актер Никита Ефремов и режиссер фильма Владимир Головнев Фото: из архива Свердловской киностудии Мы слышали, что на съемках был очень сильный ветер. Он вам помешал? — У нас были съемки на воде, в соседнем озере. Здесь цепь озер, которые выглядят как река. Конечно, на воде были проблемы с ветром, нас чуть-чуть сдувало, грести было очень тяжело. По звуку, говорят, все хорошо, аппаратура справляется. Что из местной кухни удалось попробовать? — Я попробовал оленину. Нам удалось съездить в гости к тем семьям, которые нам помогали с оленями, в оригинальный чум, поблагодарить за участие в проекте. Вот они как раз угощали. Насколько я понимаю, у них оленина помягче и посвежее, чем в магазинах. Никита Ефремов сообщил, что впервые попробовал оленину Фото: из архива Свердловской киностудии Какие особенности традиционной культуры малочисленных коренных народов Ямала вы для себя почерпнули? — История «Она тебя любит», как мне кажется, про инициацию. Я увидел, как живут ненцы, изучил их быт. Я увидел, что инициация у них происходит во многих аспектах. Есть такая история, что нельзя спасать тех, кто упал в воду. Это тоже в своем роде инициация — покажи свою силу и стань мужчиной. Кадр со съемок фильма Свердловской киностудии "Она тебя любит" Фото: из архива Свердловской киностудии С раннего возраста мальчики арканят оленей и выполняют другую работу. Кстати, мне тоже пришлось впервые арканить оленя. Мой персонаж впервые остается жить в стойбище, ведь раньше они с батюшкой просто приезжали, крестили и уезжали, а так, чтобы он оставался, — это в первый раз. Поэтому нужно было сделать так, чтобы не получилось арканить. Как прошли съемки на Ямале в целом? — В документально фильме про режиссера Ларису Шепитько я услышал фразу «Фильм был готов, оставалось его снять». То есть главная история происходит не на съемках, а при подготовке, а здесь очень сложно подготовиться к такой изменчивой природе, все выверить. Это не павильон, не квартира, не городская история, где более-менее понятно. Здесь раз — пошел снег, мы вынуждены менять порядок сцен, раз — пошел дождь, опять меняем, потому что мы просто не смонтируем с тем, что у нас было снято раньше. Здесь природа сама диктует условия. Процесс съемки фильма Фото: из архива Свердловской киностудии Вы бы хотели вернуться со съемками в наш регион в качестве актера, или, быть может, приедете к нам как турист? — На Ямале — удивительная природа, но, я думаю, кино здесь снимается не очень много из-за сложностей климата, расстояний. Я знаю, что здесь снимали фильм «Белый ягель», но это было давно. Хотелось бы, чтобы здесь была больше развита киноиндустрия, надеюсь, проект Свердловской киностудии в этом поможет. Побывать здесь — может быть, одна возможность в жизни. Главные актеры фильма Свердловской киностудии "Она тебя любит" Фото: из архива Свердловской киностудии Ваши ожидания от будущего фильма? Что почерпнут в нем зрители? — Я думаю, каждый в нем увидит свое, найдет свои ассоциации. Возможно, кто-то, находясь в возрасте моего героя, его инициации, почерпнет что-то для себя. Кто-то вспомнит молодость. Этот фильм о том, что мир гораздо шире и разнообразнее, чем он представляется. Комментарии съемочной группы о Ямале Съемочная группа Свердловской киностудии Фото: из архива Свердловской киностудии Надежда Иванова, ассистент режиссера по актерам: — Мне кажется, что не оставила никого равнодушным невероятная красота природы… Эти яркие краски, бесконечные горизонты не описать словами. На Ямале я впервые попробовала оленину в разных ее видах. Запомнились чипсы из оленины. Впечатлил и дал возможность переосмыслить свою жизнь образ жизни оленеводов, местных жителей: их смелость, стойкость, невозмутимость, сила, внутренняя сила женщин. Помимо актеров, в съемках фильма принимали участие коренные жители Ямала Фото: из архива Свердловской киностудии Полина Баранова, ассистент художника по костюмам: — Особый шарм всему съемочному процессу придавало то, что до места съемок мы добирались два часа, а там — неповторимые, удивительные места. Небо низко, почти касается земли, воздух невероятно чистый. Что касается костюмов, для съемок мы покупали настоящую ненецкую одежду. Оказалось, что ягушки раньше сшивались жилами оленей! Это такой кропотливый труд — сшить из маленьких кусочков! Нам рассказала одна из актрис, ненка, что на одну женскую ягушку нужны были шкурки трех оленят, обязательно белых. Для человека, который в жизни в руках не держал столько ручной работы, сделанной с душой, с любовью к животному, это очень большая ценность. Съемки фильма Свердловской киностудии "Она тебя любит" Фото: из архива Свердловской киностудии Артем Анисимов, оператор-постановщик: — Одно из удовольствий моей профессии — это путешествие в места, куда бы я сам не поехал. На Ямале раньше не был. Сценарий хороший, и когда зовет родная Свердловская киностудия — это всегда приятно. К погоде, казалось, я был готов, потому что был оператором second-unit на картине «Территория» Александра Мельника, мы снимали на плато Путорана. Я понимал, что будет ветер, но не знал, что он будет настолько мощным — камера на штативе не держится, хочешь не хочешь — начнешь «договариваться» с небесами хотя бы немного умерить силу ветра. Артем Подкорытов, исполнительный продюсер — Еще до съемок мы посмотрели несколько регионов, и в начале июня оказались в окрестностях Салехарда. Только что стаял снег, весна там более поздняя. И именно там мы в полной мере ощутили, что оказались на краю света. На съемках первое, что впечатлило, это закат. Когда солнце, едва коснувшись горизонта, снова начинает всходить. Ну и, конечно, непредсказуемая погода. Очень интересно было работать с коренными малыми народами Крайнего Севера. Наш руководитель по объектам ездил в тундру и договорился с семьей оленеводов об участии в съемках. Ребята оказались максимально вовлечены в процесс. Мы видели, что поначалу им было тяжело, но в итоге они стали стопроцентными участниками съемочной группы, у нас с ними было полное взаимопонимание, это было просто чудо! Конечно, проект был бы невозможен без Свердловской киностудии, очень крутой нашей команды, без поддержки Министерства культуры РФ и правительства ЯНАО. Я очень рад и горд, что мы все-таки решились снимать на Ямале. Съемочная группа Свердловской киностудии и режиссер Владимир Головнев оценили красоту Ямала Фото: из архива Свердловской киностудии Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале завершились съемки мистического триллера Свердловской киностудии «Она тебя любит». До старта съемок редакция агентства взяла интервью у режиссера фильма Владимира Головнева. Он рассказал, что в основу сюжета легла полумифическая история «Цинга», которую он знал с детства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Съемки фильма «Она тебя любит» Свердловской киностудии состоялись в Харпе (Лабытнанги) у горы Желтой. По сюжету, священник и его помощник прибыли на Ямал, чтобы крестить оленеводов, но одного из героев поражает болезнь. Главные роли в фильме сыграют известные актеры Никита Ефремов и Владимир Стеклов. URA.RU удалось пообщаться с Ефремовым, и он рассказал, какие впечатления на него произвели съемки в ЯНАО. Своими впечатлениями поделились и участники съемочной группы. Подробнее читайте в нашем материале. Вы говорили, что давно мечтали увидеть ямальскую тундру своими глазами — это правда? Какие впечатления после поездки в Лабытнанги, на Ямал? — Я был на Алтае, на Сахалине, то есть в тех местах, которые ассоциируются с севером, а на Ямале раньше не был. Очень хотелось увидеть тундру, оленей — это интересно. Получилось сюда приехать с фильмом Свердловской киностудии. Что отметили для себя в нашей природе — может быть, она вас вдохновила? — Иногда кадр диктует сценарий, иногда сцену диктует то, что вокруг. Здесь все настолько натуралистично, что некоторые сцены и жанр фильма трансформируются под то, что мы видим — такая красота происходящего. Здесь каждый день абсолютно разная погода, и мы очень часто подстраиваемся под погоду, соответственно, персонажи и обстоятельства под нее подстраиваются. Мы попали на удачное время — октябрь, ведь летом, насколько я знаю, здесь такая история с комарами, что они прямо уносят. В первые съемочные дни у нас было 22-23. До отъезда сюда говорили «берите теплую одежду», потом она, конечно, пригодилась, а тогда мы чуть ли не загорали здесь, на стойбище. Мы слышали, что на съемках был очень сильный ветер. Он вам помешал? — У нас были съемки на воде, в соседнем озере. Здесь цепь озер, которые выглядят как река. Конечно, на воде были проблемы с ветром, нас чуть-чуть сдувало, грести было очень тяжело. По звуку, говорят, все хорошо, аппаратура справляется. Что из местной кухни удалось попробовать? — Я попробовал оленину. Нам удалось съездить в гости к тем семьям, которые нам помогали с оленями, в оригинальный чум, поблагодарить за участие в проекте. Вот они как раз угощали. Насколько я понимаю, у них оленина помягче и посвежее, чем в магазинах. Какие особенности традиционной культуры малочисленных коренных народов Ямала вы для себя почерпнули? — История «Она тебя любит», как мне кажется, про инициацию. Я увидел, как живут ненцы, изучил их быт. Я увидел, что инициация у них происходит во многих аспектах. Есть такая история, что нельзя спасать тех, кто упал в воду. Это тоже в своем роде инициация — покажи свою силу и стань мужчиной. С раннего возраста мальчики арканят оленей и выполняют другую работу. Кстати, мне тоже пришлось впервые арканить оленя. Мой персонаж впервые остается жить в стойбище, ведь раньше они с батюшкой просто приезжали, крестили и уезжали, а так, чтобы он оставался, — это в первый раз. Поэтому нужно было сделать так, чтобы не получилось арканить. Как прошли съемки на Ямале в целом? — В документально фильме про режиссера Ларису Шепитько я услышал фразу «Фильм был готов, оставалось его снять». То есть главная история происходит не на съемках, а при подготовке, а здесь очень сложно подготовиться к такой изменчивой природе, все выверить. Это не павильон, не квартира, не городская история, где более-менее понятно. Здесь раз — пошел снег, мы вынуждены менять порядок сцен, раз — пошел дождь, опять меняем, потому что мы просто не смонтируем с тем, что у нас было снято раньше. Здесь природа сама диктует условия. Вы бы хотели вернуться со съемками в наш регион в качестве актера, или, быть может, приедете к нам как турист? — На Ямале — удивительная природа, но, я думаю, кино здесь снимается не очень много из-за сложностей климата, расстояний. Я знаю, что здесь снимали фильм «Белый ягель», но это было давно. Хотелось бы, чтобы здесь была больше развита киноиндустрия, надеюсь, проект Свердловской киностудии в этом поможет. Побывать здесь — может быть, одна возможность в жизни. Ваши ожидания от будущего фильма? Что почерпнут в нем зрители? — Я думаю, каждый в нем увидит свое, найдет свои ассоциации. Возможно, кто-то, находясь в возрасте моего героя, его инициации, почерпнет что-то для себя. Кто-то вспомнит молодость. Этот фильм о том, что мир гораздо шире и разнообразнее, чем он представляется. Комментарии съемочной группы о Ямале Надежда Иванова, ассистент режиссера по актерам: — Мне кажется, что не оставила никого равнодушным невероятная красота природы… Эти яркие краски, бесконечные горизонты не описать словами. На Ямале я впервые попробовала оленину в разных ее видах. Запомнились чипсы из оленины. Впечатлил и дал возможность переосмыслить свою жизнь образ жизни оленеводов, местных жителей: их смелость, стойкость, невозмутимость, сила, внутренняя сила женщин. Полина Баранова, ассистент художника по костюмам: — Особый шарм всему съемочному процессу придавало то, что до места съемок мы добирались два часа, а там — неповторимые, удивительные места. Небо низко, почти касается земли, воздух невероятно чистый. Что касается костюмов, для съемок мы покупали настоящую ненецкую одежду. Оказалось, что ягушки раньше сшивались жилами оленей! Это такой кропотливый труд — сшить из маленьких кусочков! Нам рассказала одна из актрис, ненка, что на одну женскую ягушку нужны были шкурки трех оленят, обязательно белых. Для человека, который в жизни в руках не держал столько ручной работы, сделанной с душой, с любовью к животному, это очень большая ценность. Артем Анисимов, оператор-постановщик: — Одно из удовольствий моей профессии — это путешествие в места, куда бы я сам не поехал. На Ямале раньше не был. Сценарий хороший, и когда зовет родная Свердловская киностудия — это всегда приятно. К погоде, казалось, я был готов, потому что был оператором second-unit на картине «Территория» Александра Мельника, мы снимали на плато Путорана. Я понимал, что будет ветер, но не знал, что он будет настолько мощным — камера на штативе не держится, хочешь не хочешь — начнешь «договариваться» с небесами хотя бы немного умерить силу ветра. Артем Подкорытов, исполнительный продюсер — Еще до съемок мы посмотрели несколько регионов, и в начале июня оказались в окрестностях Салехарда. Только что стаял снег, весна там более поздняя. И именно там мы в полной мере ощутили, что оказались на краю света. На съемках первое, что впечатлило, это закат. Когда солнце, едва коснувшись горизонта, снова начинает всходить. Ну и, конечно, непредсказуемая погода. Очень интересно было работать с коренными малыми народами Крайнего Севера. Наш руководитель по объектам ездил в тундру и договорился с семьей оленеводов об участии в съемках. Ребята оказались максимально вовлечены в процесс. Мы видели, что поначалу им было тяжело, но в итоге они стали стопроцентными участниками съемочной группы, у нас с ними было полное взаимопонимание, это было просто чудо! Конечно, проект был бы невозможен без Свердловской киностудии, очень крутой нашей команды, без поддержки Министерства культуры РФ и правительства ЯНАО. Я очень рад и горд, что мы все-таки решились снимать на Ямале. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале завершились съемки мистического триллера Свердловской киностудии «Она тебя любит». До старта съемок редакция агентства взяла интервью у режиссера фильма Владимира Головнева. Он рассказал, что в основу сюжета легла полумифическая история «Цинга», которую он знал с детства.