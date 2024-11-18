Пациенты выпрыгивали из окон горящей больницы в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Тюмень, мчс, дым, пожар, окна, задымление, пожарные
Пациенты прыгали на пристрой больницы (архивное фото) Фото:

Пациенты выпрыгивали из окон горящей поликлиники №2 горбольницы №3 (улица Братьев Быковых) в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Большая часть пациентов и персонала спокойно эвакуировалась через выходы, но были и те, кто выпрыгивал в окна», — сказал собеседник. Люди приземлялись на пристрой учреждения.

Возгорание на 300 квадратных метрах случилось на крыше здания. На место ЧП приехали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из больницы эвакуировались 350 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места пожара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пациенты выпрыгивали из окон горящей поликлиники №2 горбольницы №3 (улица Братьев Быковых) в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Большая часть пациентов и персонала спокойно эвакуировалась через выходы, но были и те, кто выпрыгивал в окна», — сказал собеседник. Люди приземлялись на пристрой учреждения. Возгорание на 300 квадратных метрах случилось на крыше здания. На место ЧП приехали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из больницы эвакуировались 350 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...