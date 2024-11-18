Пациенты прыгали на пристрой больницы (архивное фото)
Пациенты выпрыгивали из окон горящей поликлиники №2 горбольницы №3 (улица Братьев Быковых) в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Большая часть пациентов и персонала спокойно эвакуировалась через выходы, но были и те, кто выпрыгивал в окна», — сказал собеседник. Люди приземлялись на пристрой учреждения.
Возгорание на 300 квадратных метрах случилось на крыше здания. На место ЧП приехали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из больницы эвакуировались 350 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места пожара.
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