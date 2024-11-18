Пациенты выпрыгивали из окон горящей больницы в Екатеринбурге. Видео

18 ноября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Пациенты прыгали на пристрой больницы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пациенты выпрыгивали из окон горящей поликлиники №2 горбольницы №3 (улица Братьев Быковых) в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Большая часть пациентов и персонала спокойно эвакуировалась через выходы, но были и те, кто выпрыгивал в окна», — сказал собеседник. Люди приземлялись на пристрой учреждения. Возгорание на 300 квадратных метрах случилось на крыше здания. На место ЧП приехали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из больницы эвакуировались 350 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места пожара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пациенты выпрыгивали из окон горящей поликлиники №2 горбольницы №3 (улица Братьев Быковых) в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Большая часть пациентов и персонала спокойно эвакуировалась через выходы, но были и те, кто выпрыгивал в окна», — сказал собеседник. Люди приземлялись на пристрой учреждения. Возгорание на 300 квадратных метрах случилось на крыше здания. На место ЧП приехали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из больницы эвакуировались 350 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места пожара.