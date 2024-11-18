«Мужик, просыпайся!»: с крыши загоревшейся больницы в Екатеринбурге сняли пострадавшего. Видео

Спасатели сняли пострадавшего с крыши горящей больницы в Екатеринбурге

18 ноября 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

На месте работают пожарные и медики Фото: Размик Закарян © URA.RU При пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге пострадал как минимум один человек. Его вытащили с крыши, передает корреспондент URA.RU. «Мужик, просыпайся!» — кричали ему спасатели, когда несли в реанимобиль. Возгорание случилось днем 18 ноября. Дым распространился по всему центру города. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП. Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге пострадал как минимум один человек. Его вытащили с крыши, передает корреспондент URA.RU. «Мужик, просыпайся!» — кричали ему спасатели, когда несли в реанимобиль. Возгорание случилось днем 18 ноября. Дым распространился по всему центру города. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.