На месте работают пожарные и медики
При пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге пострадал как минимум один человек. Его вытащили с крыши, передает корреспондент URA.RU.
«Мужик, просыпайся!» — кричали ему спасатели, когда несли в реанимобиль. Возгорание случилось днем 18 ноября. Дым распространился по всему центру города. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!