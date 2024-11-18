«Мужик, просыпайся!»: с крыши загоревшейся больницы в Екатеринбурге сняли пострадавшего. Видео

Спасатели сняли пострадавшего с крыши горящей больницы в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте работают пожарные и медики
На месте работают пожарные и медики Фото:

При пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге пострадал как минимум один человек. Его вытащили с крыши, передает корреспондент URA.RU.

«Мужик, просыпайся!» — кричали ему спасатели, когда несли в реанимобиль. Возгорание случилось днем 18 ноября. Дым распространился по всему центру города. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге пострадал как минимум один человек. Его вытащили с крыши, передает корреспондент URA.RU. «Мужик, просыпайся!» — кричали ему спасатели, когда несли в реанимобиль. Возгорание случилось днем 18 ноября. Дым распространился по всему центру города. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...