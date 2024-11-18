В Пермском крае поменяется порядок определения стоимости земли в границах КРТ

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Нововведения помогут привлечь инвесторов
Нововведения помогут привлечь инвесторов Фото:

В Пермском крае планируют установить новый порядок определения оплаты за увеличение земельных участков для комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

«Речь идет о случаях, когда площади земельных участков в частной собственности увеличиваются за счет земельных участков в государственной или муниципальной собственности», — сказано в сообщении. Проект закона направлен в Законодательное собрание Пермского края.

По мнению авторов законопроекта, новый порядок поможет привлечь инвесторов для застройки земель в регионе. Проект закона планируют рассмотреть на заседании парламента в январе.

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В Пермском крае планируют установить новый порядок определения оплаты за увеличение земельных участков для комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента. «Речь идет о случаях, когда площади земельных участков в частной собственности увеличиваются за счет земельных участков в государственной или муниципальной собственности», — сказано в сообщении. Проект закона направлен в Законодательное собрание Пермского края. По мнению авторов законопроекта, новый порядок поможет привлечь инвесторов для застройки земель в регионе. Проект закона планируют рассмотреть на заседании парламента в январе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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