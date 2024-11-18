В Пермском крае поменяется порядок определения стоимости земли в границах КРТ

В Пермском крае планируют установить новый порядок определения оплаты за увеличение земельных участков для комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.
«Речь идет о случаях, когда площади земельных участков в частной собственности увеличиваются за счет земельных участков в государственной или муниципальной собственности», — сказано в сообщении. Проект закона направлен в Законодательное собрание Пермского края.
По мнению авторов законопроекта, новый порядок поможет привлечь инвесторов для застройки земель в регионе. Проект закона планируют рассмотреть на заседании парламента в январе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!