Mash: почти 50 московских школьников отравились водой из кулера

В московской школе №1512 произошло массовое отравление более пятидесяти учащихся. Предполагается, что причиной инцидента стала вода из кулера. Об этом сообщает Mash.
«Под конец учебы в четверг (14 ноября) детей начало тошнить. В каждом классе было минимум 1-2 человека с такими симптомами.<...> Сами дети рассказали, что в кулере была плохая вода со странным вкусом», — сообщает Mash в своем telegram-канале.
Родители отмечают, что дети начали испытывать проблемы со здоровьем еще на прошлой неделе. Однако педагогический состав не предпринял никаких действий и не разрешал учащимся уходить домой. Родители направили коллективное обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку поставщика воды. Учебное заведение временно закрыли на карантин.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
Ранее в школьной столовой в Новочебоксарске в Чувашской Республике отравилось 209 учеников, сообщил региональный Минздрав. Шестеро детей находятся в больнице, летальные 203 лечатся дома, передает RT.
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