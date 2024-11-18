Mash: почти 50 московских школьников отравились водой из кулера

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Школьники жаловались на странный вкус воды из кулера
Школьники жаловались на странный вкус воды из кулера Фото:

В московской школе №1512 произошло массовое отравление более пятидесяти учащихся. Предполагается, что причиной инцидента стала вода из кулера. Об этом сообщает Mash.

«Под конец учебы в четверг (14 ноября) детей начало тошнить. В каждом классе было минимум 1-2 человека с такими симптомами.<...> Сами дети рассказали, что в кулере была плохая вода со странным вкусом», — сообщает Mash в своем telegram-канале.

Родители отмечают, что дети начали испытывать проблемы со здоровьем еще на прошлой неделе. Однако педагогический состав не предпринял никаких действий и не разрешал учащимся уходить домой. Родители направили коллективное обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку поставщика воды. Учебное заведение временно закрыли на карантин.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. 

Ранее в школьной столовой в Новочебоксарске в Чувашской Республике отравилось 209 учеников, сообщил региональный Минздрав. Шестеро детей находятся в больнице, летальные 203 лечатся дома, передает RT.

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В московской школе №1512 произошло массовое отравление более пятидесяти учащихся. Предполагается, что причиной инцидента стала вода из кулера. Об этом сообщает Mash. «Под конец учебы в четверг (14 ноября) детей начало тошнить. В каждом классе было минимум 1-2 человека с такими симптомами.<...> Сами дети рассказали, что в кулере была плохая вода со странным вкусом», — сообщает Mash в своем telegram-канале. Родители отмечают, что дети начали испытывать проблемы со здоровьем еще на прошлой неделе. Однако педагогический состав не предпринял никаких действий и не разрешал учащимся уходить домой. Родители направили коллективное обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку поставщика воды. Учебное заведение временно закрыли на карантин. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.  Ранее в школьной столовой в Новочебоксарске в Чувашской Республике отравилось 209 учеников, сообщил региональный Минздрав. Шестеро детей находятся в больнице, летальные 203 лечатся дома, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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