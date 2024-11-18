Житель Пермского края отсудил 1,4 млн рублей за травму, полученную на работе

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Мужчине пришлось обращаться в суд, чтобы получить компенсацию
Мужчине пришлось обращаться в суд, чтобы получить компенсацию Фото:

В Березниках (Пермский край) местный житель получил травму во время работы. Он подал в суд на предприятие и получил 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Работник компании при выполнении работ на одном из промышленных объектов был тяжело травмирован в результате удара трубой от движущегося бульдозера. Суд взыскал с работодателя 500 тысяч рублей и с собственника автотранспортного средства 900 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавший работает на предприятии в горнодобывающей промышленности. Сначала он обратился к работодателю за компенсацией морального вреда, но компания отказалась выплачивать деньги. Тогда мужчина подал иск в суд. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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В Березниках (Пермский край) местный житель получил травму во время работы. Он подал в суд на предприятие и получил 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Работник компании при выполнении работ на одном из промышленных объектов был тяжело травмирован в результате удара трубой от движущегося бульдозера. Суд взыскал с работодателя 500 тысяч рублей и с собственника автотранспортного средства 900 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что пострадавший работает на предприятии в горнодобывающей промышленности. Сначала он обратился к работодателю за компенсацией морального вреда, но компания отказалась выплачивать деньги. Тогда мужчина подал иск в суд. Решение суда в законную силу еще не вступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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