В Перми на улице Уинской произошло массовое ДТП

Четыре автомобиля столкнулись в Мотовилихинском районе Перми
В Перми на улице Уинской произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Фото аварии пермяки поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«ДТП перед перекрестком улиц Грибоедова и Уинской. Четыре автомобиля. Пробка уже огромная, в ближайшее время еще больше начнет копиться», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
Автоавария произошла перед пересечением улиц Грибоедова и Уинской
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