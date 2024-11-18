В Перми на улице Уинской произошло массовое ДТП

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Четыре автомобиля столкнулись в Мотовилихинском районе Перми
Четыре автомобиля столкнулись в Мотовилихинском районе Перми Фото:

В Перми на улице Уинской произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Фото аварии пермяки поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«ДТП перед перекрестком улиц Грибоедова и Уинской. Четыре автомобиля. Пробка уже огромная, в ближайшее время еще больше начнет копиться», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.

Автоавария произошла перед пересечением улиц Грибоедова и Уинской
Автоавария произошла перед пересечением улиц Грибоедова и Уинской
Фото:

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В Перми на улице Уинской произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Фото аварии пермяки поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «ДТП перед перекрестком улиц Грибоедова и Уинской. Четыре автомобиля. Пробка уже огромная, в ближайшее время еще больше начнет копиться», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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