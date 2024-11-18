Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи в Балтике

19 ноября 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

МИД ФРГ заявили о проведении тщательного расследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи между двумя странами в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении на официальном портале МИД ФРГ. «Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море», — отмечается в заявлении. Там говорится, что этот инцидент вызвал подозрения в преднамеренном повреждении. Ведется тщательное расследование. Компания Cinia, подчеркивает, что данный кабель является единственным подводным каналом связи, который соединяет Финляндию с Центральной Европой, передает «Национальная служба новостей». На данный момент проводятся плановые ремонтные работы на линии, продолжительность которых обычно составляет от 5 до 15 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи между двумя странами в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении на официальном портале МИД ФРГ. «Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море», — отмечается в заявлении. Там говорится, что этот инцидент вызвал подозрения в преднамеренном повреждении. Ведется тщательное расследование. Компания Cinia, подчеркивает, что данный кабель является единственным подводным каналом связи, который соединяет Финляндию с Центральной Европой, передает «Национальная служба новостей». На данный момент проводятся плановые ремонтные работы на линии, продолжительность которых обычно составляет от 5 до 15 дней.