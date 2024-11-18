Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи в Балтике

Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи между двумя странами в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении на официальном портале МИД ФРГ.
«Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море», — отмечается в заявлении. Там говорится, что этот инцидент вызвал подозрения в преднамеренном повреждении. Ведется тщательное расследование.
Компания Cinia, подчеркивает, что данный кабель является единственным подводным каналом связи, который соединяет Финляндию с Центральной Европой, передает «Национальная служба новостей». На данный момент проводятся плановые ремонтные работы на линии, продолжительность которых обычно составляет от 5 до 15 дней.
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