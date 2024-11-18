18 ноября 2024

Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи в Балтике

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
МИД ФРГ заявили о проведении тщательного расследования Фото:

Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи между двумя странами в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении на официальном портале МИД ФРГ.

«Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море», — отмечается в заявлении. Там говорится, что этот инцидент вызвал подозрения в преднамеренном повреждении. Ведется тщательное расследование.

Компания Cinia, подчеркивает, что данный кабель является единственным подводным каналом связи, который соединяет Финляндию с Центральной Европой, передает «Национальная служба новостей». На данный момент проводятся плановые ремонтные работы на линии, продолжительность которых обычно составляет от 5 до 15 дней.

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Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи между двумя странами в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении на официальном портале МИД ФРГ. «Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море», — отмечается в заявлении. Там говорится, что этот инцидент вызвал подозрения в преднамеренном повреждении. Ведется тщательное расследование. Компания Cinia, подчеркивает, что данный кабель является единственным подводным каналом связи, который соединяет Финляндию с Центральной Европой, передает «Национальная служба новостей». На данный момент проводятся плановые ремонтные работы на линии, продолжительность которых обычно составляет от 5 до 15 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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