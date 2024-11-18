18 ноября 2024

Крымское вино изъяли из продажи после критики Мединского

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь и энергетики. Тюмень, шампанское, бутылки, алкоголь, вино, бутылки с алкоголем, бутылки вина
Вино полностью изъято из продажи Фото:

Российская винодельческая компания «Золотая балка» приняла меры по изъятию вина с этикеткой «Тонкая красная линия» из продажи, сообщили РИА Новости в руководстве компании. Это решение было принято после того, как в руководстве обнаружили ошибку маркетингового отдела.

«По досадному недосмотру нашего маркетингового отдела это вино вышло в продажу. Как только руководство винодельни обнаружило эту ошибку, вино было полностью изъято из продажи», — сообщили агентству. В результате быстрого реагирования удалось предотвратить дальнейшее распространение продукции.

Кроме того в письме уточняется, что все ответственные за допущение ошибки сотрудники подверглись дисциплинарным взысканиям. Торговые сети и дистрибьюторы были незамедлительно проинформированы о происшествии и принятых мерах.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский возмутился крымскому вину из Севастополя под названием «Тонкая красная линия». Оно отсылает к британским военным и Балаклавскому сражению в ходе Крымской войны 1853—1856 годов. Российская винодельческая компания «Золотая балка» изъяла вино с этикеткой «Тонкая красная линия».

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Российская винодельческая компания «Золотая балка» приняла меры по изъятию вина с этикеткой «Тонкая красная линия» из продажи, сообщили РИА Новости в руководстве компании. Это решение было принято после того, как в руководстве обнаружили ошибку маркетингового отдела. «По досадному недосмотру нашего маркетингового отдела это вино вышло в продажу. Как только руководство винодельни обнаружило эту ошибку, вино было полностью изъято из продажи», — сообщили агентству. В результате быстрого реагирования удалось предотвратить дальнейшее распространение продукции. Кроме того в письме уточняется, что все ответственные за допущение ошибки сотрудники подверглись дисциплинарным взысканиям. Торговые сети и дистрибьюторы были незамедлительно проинформированы о происшествии и принятых мерах. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский возмутился крымскому вину из Севастополя под названием «Тонкая красная линия». Оно отсылает к британским военным и Балаклавскому сражению в ходе Крымской войны 1853—1856 годов. Российская винодельческая компания «Золотая балка» изъяла вино с этикеткой «Тонкая красная линия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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