Крымское вино изъяли из продажи после критики Мединского

19 ноября 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

Вино полностью изъято из продажи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российская винодельческая компания «Золотая балка» приняла меры по изъятию вина с этикеткой «Тонкая красная линия» из продажи, сообщили РИА Новости в руководстве компании. Это решение было принято после того, как в руководстве обнаружили ошибку маркетингового отдела. «По досадному недосмотру нашего маркетингового отдела это вино вышло в продажу. Как только руководство винодельни обнаружило эту ошибку, вино было полностью изъято из продажи», — сообщили агентству. В результате быстрого реагирования удалось предотвратить дальнейшее распространение продукции. Кроме того в письме уточняется, что все ответственные за допущение ошибки сотрудники подверглись дисциплинарным взысканиям. Торговые сети и дистрибьюторы были незамедлительно проинформированы о происшествии и принятых мерах. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский возмутился крымскому вину из Севастополя под названием «Тонкая красная линия». Оно отсылает к британским военным и Балаклавскому сражению в ходе Крымской войны 1853—1856 годов. Российская винодельческая компания «Золотая балка» изъяла вино с этикеткой «Тонкая красная линия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская винодельческая компания «Золотая балка» приняла меры по изъятию вина с этикеткой «Тонкая красная линия» из продажи, сообщили РИА Новости в руководстве компании. Это решение было принято после того, как в руководстве обнаружили ошибку маркетингового отдела. «По досадному недосмотру нашего маркетингового отдела это вино вышло в продажу. Как только руководство винодельни обнаружило эту ошибку, вино было полностью изъято из продажи», — сообщили агентству. В результате быстрого реагирования удалось предотвратить дальнейшее распространение продукции. Кроме того в письме уточняется, что все ответственные за допущение ошибки сотрудники подверглись дисциплинарным взысканиям. Торговые сети и дистрибьюторы были незамедлительно проинформированы о происшествии и принятых мерах. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский возмутился крымскому вину из Севастополя под названием «Тонкая красная линия». Оно отсылает к британским военным и Балаклавскому сражению в ходе Крымской войны 1853—1856 годов. Российская винодельческая компания «Золотая балка» изъяла вино с этикеткой «Тонкая красная линия».