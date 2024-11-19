Майнинг криптовалют ограничат в 13 регионах России

Правительство РФ планирует ввести запрет на майнинг криптовалют в ряде российских регионов до 2031 года. Это касается Иркутской области, частей Бурятии и Забайкальского края в осенне-зимний период, а также в ряде других регионов, включая Дагестан и Северную Осетию.
«Участники совещания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов России со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике. Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края», — написали в официальном telegram-канале правительства России.
В дополнение Министерство энергетики РФ и энергетические компании получили поручение проработать возможность расширения этого запрета на другие регионы страны. Важно отметить, что ограничения затрагивают и новые регионы России, такие как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
При этом введение ограничений на добычу криптовалют в столице в ближайшее время не предвидится, заявил заместитель главы Министерства энергетики РФ Евгений Грабчак. По его словам, на последнем заседании правительственной комиссии по электроэнергетике, прошедшем в понедельник, 18 ноября, не обсуждались ни вопросы ограничения майнинга криптовалют, ни меры по устранению возможного дефицита электроэнергии в Московском регионе.
Грабчак подчеркнул, что предложения министерства полностью одобрены комиссией. Он также проинформировал, что речь идет о 13 регионах страны. На уточняющий вопрос журналистов о том, входит ли Москва в число регионов с потенциальными ограничениями по майнингу, замминистра ответил отрицательно.
Ранее правительство России утвердило новые требования к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанности для майнеров криптовалют. Теперь они должны предоставлять в ФНС данные о полученной криптовалюте и адресах-идентификаторах.
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