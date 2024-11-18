18 ноября 2024

В Перми произошел взрыв газа в жилом доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Верхних Муллах произошла утечка газа в жилом доме
В Верхних Муллах произошла утечка газа в жилом доме Фото:

В микрорайоне Верхние Муллы в Перми произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщили в группе «Кондратово» в соцсети «ВКонтакте».

«У наших ближайших соседей из Верхних Муллов в одном из домов взорвался газовый баллон. По сообщениям очевидцев, один человек пострадал. Он доставлен в больницу с ожогами», — говорится в посте.

Как пояснили в пресс-службе краевого МЧС, происшествие случилось 16 ноября на улице 1-й Урожайной. Пожарные установили, что произошла вспышка газа в связи с его утечкой из газового баллона.

Утечка газа произошла в доме по улице 1-й Урожайной 16 ноября
Утечка газа произошла в доме по улице 1-й Урожайной 16 ноября
Фото:

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В микрорайоне Верхние Муллы в Перми произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщили в группе «Кондратово» в соцсети «ВКонтакте». «У наших ближайших соседей из Верхних Муллов в одном из домов взорвался газовый баллон. По сообщениям очевидцев, один человек пострадал. Он доставлен в больницу с ожогами», — говорится в посте. Как пояснили в пресс-службе краевого МЧС, происшествие случилось 16 ноября на улице 1-й Урожайной. Пожарные установили, что произошла вспышка газа в связи с его утечкой из газового баллона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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