В Верхних Муллах произошла утечка газа в жилом доме
В микрорайоне Верхние Муллы в Перми произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщили в группе «Кондратово» в соцсети «ВКонтакте».
«У наших ближайших соседей из Верхних Муллов в одном из домов взорвался газовый баллон. По сообщениям очевидцев, один человек пострадал. Он доставлен в больницу с ожогами», — говорится в посте.
Как пояснили в пресс-службе краевого МЧС, происшествие случилось 16 ноября на улице 1-й Урожайной. Пожарные установили, что произошла вспышка газа в связи с его утечкой из газового баллона.
Утечка газа произошла в доме по улице 1-й Урожайной 16 ноября
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