Песков ответил, станут ли американские ракеты считаться «элементом нападения» на Россию

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в свою сторону или сторону союзного государства Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«... РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае применения оружия против нее или союзного государства Беларуси при создании критической угрозы», — заявил Песков на конференц-колле. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, будет ли Россия считать использование американских ракет «элементом нападения».
Пресс-секретарь подчеркнул, что ознакомиться с параграфами нового указа президента РФ Владимира Путина о ядерной доктрине можно на сайте Кремля. Он также подчеркнул, что сейчас акт агрессии, совершенный неядерным государством при участии ядерной державы, трактуется как совместное нападение.
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