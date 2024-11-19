Песков ответил, станут ли американские ракеты считаться «элементом нападения» на Россию

Песков: РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков отметил, что агрессия со стороны любого неядерного государства с участием ядерного государства рассматривается как совместное нападение
Дмитрий Песков отметил, что агрессия со стороны любого неядерного государства с участием ядерного государства рассматривается как совместное нападение Фото:

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в свою сторону или сторону союзного государства Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«... РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае применения оружия против нее или союзного государства Беларуси при создании критической угрозы», — заявил Песков на конференц-колле. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, будет ли Россия считать использование американских ракет «элементом нападения». 

Пресс-секретарь подчеркнул, что ознакомиться с параграфами нового указа президента РФ Владимира Путина о ядерной доктрине можно на сайте Кремля. Он также подчеркнул, что сейчас акт агрессии, совершенный неядерным государством при участии ядерной державы, трактуется как совместное нападение.

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Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в свою сторону или сторону союзного государства Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «... РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае применения оружия против нее или союзного государства Беларуси при создании критической угрозы», — заявил Песков на конференц-колле. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, будет ли Россия считать использование американских ракет «элементом нападения».  Пресс-секретарь подчеркнул, что ознакомиться с параграфами нового указа президента РФ Владимира Путина о ядерной доктрине можно на сайте Кремля. Он также подчеркнул, что сейчас акт агрессии, совершенный неядерным государством при участии ядерной державы, трактуется как совместное нападение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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