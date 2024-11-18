В Кургане сотни горожан временно останутся без горячей воды

Сотни курганцев временно останутся без горячей воды. Под частичное отключение попадут 10 жилых домов по улицам Кремлева, Свердлова, Невежина и Победы. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).
«Отключено горячее водоснабжение до устранения технической неисправности по улицам Кремлева 2, 3, 4А, 6, 6А, 8; Свердлова 1, 1А, 5; Невежина 4, 6А; Победы 4. Ориентировочный срок окончания работ — 22 ноября» — сообщается в группе КГК в соцсети «ВКонтакте».
По данным коммунальщиков, причиной временного отключения горячего водоснабжения стал выход из строя фитингового соединения для перехода стального трубопровода в трубопровод из изопрофлекса. По информации КГК, неисправность будет устранена после получения новой детали с завода-изготовителя.
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