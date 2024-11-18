18 ноября 2024

В Кургане сотни горожан временно останутся без горячей воды

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Сотни горожан временно останутся без воды
Сотни горожан временно останутся без воды Фото:

Сотни курганцев временно останутся без горячей воды. Под частичное отключение попадут 10 жилых домов по улицам Кремлева, Свердлова, Невежина и Победы.  Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК). 

«Отключено горячее водоснабжение до устранения технической неисправности по улицам Кремлева 2, 3, 4А, 6, 6А, 8; Свердлова 1, 1А, 5; Невежина 4, 6А; Победы 4. Ориентировочный срок окончания работ — 22 ноября» — сообщается в группе КГК в соцсети «ВКонтакте».

По данным коммунальщиков, причиной временного отключения горячего водоснабжения стал выход из строя фитингового соединения для перехода стального трубопровода в трубопровод из изопрофлекса. По информации КГК, неисправность будет устранена после получения новой детали с завода-изготовителя. 

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Сотни курганцев временно останутся без горячей воды. Под частичное отключение попадут 10 жилых домов по улицам Кремлева, Свердлова, Невежина и Победы.  Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).  «Отключено горячее водоснабжение до устранения технической неисправности по улицам Кремлева 2, 3, 4А, 6, 6А, 8; Свердлова 1, 1А, 5; Невежина 4, 6А; Победы 4. Ориентировочный срок окончания работ — 22 ноября» — сообщается в группе КГК в соцсети «ВКонтакте». По данным коммунальщиков, причиной временного отключения горячего водоснабжения стал выход из строя фитингового соединения для перехода стального трубопровода в трубопровод из изопрофлекса. По информации КГК, неисправность будет устранена после получения новой детали с завода-изготовителя. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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