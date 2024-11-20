20 ноября 2024

Челябинским детям на выходных покажут ледовое шоу и расскажут про нейросети. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовое шоу Ильи Авербуха «Кармен» с участием Евгении Медведевой. Екатеринбург, ледовое шоу ильи авербуха
Ледовое шоу по мотивам арабской сказки пройдет в воскресенье, 24 ноября Фото:

В Челябинске для детей на 23 и 24 ноября подготовили фестиваль настольных игр со спектаклями, нейро-вечеринку, уроки по кибербезопасности и творческие мастер-классы. На выходных также состоится ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки, на котором выступят чемпионы: Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапови. Об этих и других культурных мероприятиях — в материале URA.RU.

Чем занять детей на выходных

Фестиваль игр

В семейной школе «Искатели» пройдет фестиваль настольных игр, на котором пройдут спектакли. Для детей подготовили сюжетно-ролевую игру по Бахотскому и игру, направленную на выбор профессии. Также ожидаются мастер-класс по созданию мини-театра и показ спектаклей: «Зов джунглей» и «Стойкий оловянный солдатик». Стоимость участия в мероприятии для детей — 100 рублей, для взрослых — 200 рублей. Просмотр постановок обойдется в 250 рублей за один билет.

«Безопасность в сети» для детей

Клипарт на тему детская безопасность. Курган
Детям подскажут, как реагировать на оскорбления в интернете
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В кулинарной студии «Классное время» 24 ноября проведут треннинг, совмещенный с кондитерским мастер-классом. Детям расскажут об опасности соцсетей и различных видах интернет-мошенничества, а также о том, как реагировать на кибербуллинг, троллинг и шантаж. В программе мастер-класса — создание плитки шоколада в виде клавиатуры. Стоимость посещения — 1200 рублей.

Творческие мастер-классы

В мастерской Детского музея 23 ноября стартует занятие «Ты только свистни!». В рамках мероприятия детям расскажут о разных видах и особенностях свистков, а также научат лепить маленький музыкальный инструмент из глины. Стоимость — 300 рублей.

В гончарной школе «Колокол» началась подготовка к Новому года. В воскресенье, 24 ноября, там научат расписывать елочные шары. Мотив рисунка может быть любым. Стоимость росписи одного шара — 1200 рублей, двух — две тысячи рублей. Там же в субботу, 23 ноября, дети смогут научиться лепить посуду, используя гончарный круг. По окончании мастер-класса стакан в виде пингвина можно будет забрать с собой. Стоимость — 2300 рублей.

Павильон "Космос" ВДНХ. Москва
Об появлении искусственного интеллекта можно узнать на нейро-вечеринке
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В библиотеке имени Пушкина 24 ноября состоится вечеринка «НейроЛиб», где запланированы лекции о нейросетях, литературный квиз, игра «Что? Где? Когда? и «нейроКвартирник». На площадке расположится фотозона, а также выставка с книгами о развитии искусственного интеллекта и жанра «киберпанк». Участие бесплатное.

Выходные всей семьей

Детский концерт в филармонии

Джазовый концерт «Куда пропала цифра пять?» в Детской филармонии пройдет 23 ноября. Программа выступления расскажет о том, что в музыке прячутся цифры. Детектив с помощью музыкантов эстрадно-джазового оркестра и зрителей будет искать пропавшую из партитуры цифру. Посетители услышат такие композиции: «Арабская ночь», «Тема Джеймса Бонда», «Буратино», «Рондо в турецком стиле» и другие. Стоимость билета — от 300 рублей.

Ледовое представление с участием олимпийских чемпионов

Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва
Олимпийская чемпионка Камила Валиева приедет в Челябинск для участия в ледовом шоу
Фото:

Площадка ледовой арены «Трактор» 24 ноября примет гастроли ледового представления Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Воплощение арабских сказок в шоу на льду представят фигуристы: Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, а также спортсмены из Литвы. Стоимость посещения — от тысячи рублей.

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В Челябинске для детей на 23 и 24 ноября подготовили фестиваль настольных игр со спектаклями, нейро-вечеринку, уроки по кибербезопасности и творческие мастер-классы. На выходных также состоится ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки, на котором выступят чемпионы: Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапови. Об этих и других культурных мероприятиях — в материале URA.RU. В семейной школе «Искатели» пройдет фестиваль настольных игр, на котором пройдут спектакли. Для детей подготовили сюжетно-ролевую игру по Бахотскому и игру, направленную на выбор профессии. Также ожидаются мастер-класс по созданию мини-театра и показ спектаклей: «Зов джунглей» и «Стойкий оловянный солдатик». Стоимость участия в мероприятии для детей — 100 рублей, для взрослых — 200 рублей. Просмотр постановок обойдется в 250 рублей за один билет. В кулинарной студии «Классное время» 24 ноября проведут треннинг, совмещенный с кондитерским мастер-классом. Детям расскажут об опасности соцсетей и различных видах интернет-мошенничества, а также о том, как реагировать на кибербуллинг, троллинг и шантаж. В программе мастер-класса — создание плитки шоколада в виде клавиатуры. Стоимость посещения — 1200 рублей. В мастерской Детского музея 23 ноября стартует занятие «Ты только свистни!». В рамках мероприятия детям расскажут о разных видах и особенностях свистков, а также научат лепить маленький музыкальный инструмент из глины. Стоимость — 300 рублей. В гончарной школе «Колокол» началась подготовка к Новому года. В воскресенье, 24 ноября, там научат расписывать елочные шары. Мотив рисунка может быть любым. Стоимость росписи одного шара — 1200 рублей, двух — две тысячи рублей. Там же в субботу, 23 ноября, дети смогут научиться лепить посуду, используя гончарный круг. По окончании мастер-класса стакан в виде пингвина можно будет забрать с собой. Стоимость — 2300 рублей. В библиотеке имени Пушкина 24 ноября состоится вечеринка «НейроЛиб», где запланированы лекции о нейросетях, литературный квиз, игра «Что? Где? Когда? и «нейроКвартирник». На площадке расположится фотозона, а также выставка с книгами о развитии искусственного интеллекта и жанра «киберпанк». Участие бесплатное. Джазовый концерт «Куда пропала цифра пять?» в Детской филармонии пройдет 23 ноября. Программа выступления расскажет о том, что в музыке прячутся цифры. Детектив с помощью музыкантов эстрадно-джазового оркестра и зрителей будет искать пропавшую из партитуры цифру. Посетители услышат такие композиции: «Арабская ночь», «Тема Джеймса Бонда», «Буратино», «Рондо в турецком стиле» и другие. Стоимость билета — от 300 рублей. Площадка ледовой арены «Трактор» 24 ноября примет гастроли ледового представления Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Воплощение арабских сказок в шоу на льду представят фигуристы: Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, а также спортсмены из Литвы. Стоимость посещения — от тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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