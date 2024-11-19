19 ноября 2024

Более пяти БПЛА ударили по промышленному предприятию в Воронежской области

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RQ-4 Global Hawk. Stock, беспилотник, stock, Global Hawk, разведовательный
Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется Фото:
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Промышленное предприятие в Воронежской области, выпускающее гражданскую продукцию, подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В результате атаки на заводе произошло возгорание, однако, по предварительным данным, жертв среди работников нет.

«Ситуацию держу на личном контроле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил Гусев в telegram-канале. Это указывает на продолжающуюся угрозу для безопасности в регионе.

На место происшествия были направлены пожарные и другие оперативные службы. Сотрудники предприятия были эвакуированы в безопасное место. Власти области принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и ликвидации последствий инцидента. Накануне в Минобороны сообщили об атаке ВСУ американскими ATACMS по Брянской области, сообщает RT. В ночь на 19 ноября ВСУ выпустил шесть ракет ЗРС С-400 по региону, обломки которой упали на землю, в результате чего начался пожар.

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Промышленное предприятие в Воронежской области, выпускающее гражданскую продукцию, подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В результате атаки на заводе произошло возгорание, однако, по предварительным данным, жертв среди работников нет. «Ситуацию держу на личном контроле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил Гусев в telegram-канале. Это указывает на продолжающуюся угрозу для безопасности в регионе. На место происшествия были направлены пожарные и другие оперативные службы. Сотрудники предприятия были эвакуированы в безопасное место. Власти области принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и ликвидации последствий инцидента. Накануне в Минобороны сообщили об атаке ВСУ американскими ATACMS по Брянской области, сообщает RT. В ночь на 19 ноября ВСУ выпустил шесть ракет ЗРС С-400 по региону, обломки которой упали на землю, в результате чего начался пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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