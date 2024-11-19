Более пяти БПЛА ударили по промышленному предприятию в Воронежской области

19 ноября 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется Фото: USAF новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Промышленное предприятие в Воронежской области, выпускающее гражданскую продукцию, подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В результате атаки на заводе произошло возгорание, однако, по предварительным данным, жертв среди работников нет. «Ситуацию держу на личном контроле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил Гусев в telegram-канале. Это указывает на продолжающуюся угрозу для безопасности в регионе. На место происшествия были направлены пожарные и другие оперативные службы. Сотрудники предприятия были эвакуированы в безопасное место. Власти области принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и ликвидации последствий инцидента. Накануне в Минобороны сообщили об атаке ВСУ американскими ATACMS по Брянской области, сообщает RT. В ночь на 19 ноября ВСУ выпустил шесть ракет ЗРС С-400 по региону, обломки которой упали на землю, в результате чего начался пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Промышленное предприятие в Воронежской области, выпускающее гражданскую продукцию, подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В результате атаки на заводе произошло возгорание, однако, по предварительным данным, жертв среди работников нет. «Ситуацию держу на личном контроле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил Гусев в telegram-канале. Это указывает на продолжающуюся угрозу для безопасности в регионе. На место происшествия были направлены пожарные и другие оперативные службы. Сотрудники предприятия были эвакуированы в безопасное место. Власти области принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и ликвидации последствий инцидента. Накануне в Минобороны сообщили об атаке ВСУ американскими ATACMS по Брянской области, сообщает RT. В ночь на 19 ноября ВСУ выпустил шесть ракет ЗРС С-400 по региону, обломки которой упали на землю, в результате чего начался пожар.