19 ноября 2024

Осколки БПЛА повредили предприятие в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Подбитые беспилотники повредили инфраструктуру в Белгородской области Фото:

В Белгородской области оказались повреждены производственные помещения одного из предприятий в результате падения осколков беспилотных летательных аппаратов. Они были сбиты над Алексеевским округом, где сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — пояснил Гладков.

Губернатор уточнил, что в результате инцидента также зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света. Аварийные бригады срочно восстанавливают коммуникации.

Как сообщало URA.RU ранее, в начале ноября в Интернете появилась информация о том, что якобы в результате удара российской ракеты ПВО пострадал многоэтажный дом в Белгороде. Однако на самом деле разрушения здание получило из-за удара украинского беспилотника.

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В Белгородской области оказались повреждены производственные помещения одного из предприятий в результате падения осколков беспилотных летательных аппаратов. Они были сбиты над Алексеевским округом, где сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — пояснил Гладков. Губернатор уточнил, что в результате инцидента также зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света. Аварийные бригады срочно восстанавливают коммуникации. Как сообщало URA.RU ранее, в начале ноября в Интернете появилась информация о том, что якобы в результате удара российской ракеты ПВО пострадал многоэтажный дом в Белгороде. Однако на самом деле разрушения здание получило из-за удара украинского беспилотника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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