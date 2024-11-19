Осколки БПЛА повредили предприятие в Белгородской области

В Белгородской области оказались повреждены производственные помещения одного из предприятий в результате падения осколков беспилотных летательных аппаратов. Они были сбиты над Алексеевским округом, где сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — пояснил Гладков.
Губернатор уточнил, что в результате инцидента также зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света. Аварийные бригады срочно восстанавливают коммуникации.
Как сообщало URA.RU ранее, в начале ноября в Интернете появилась информация о том, что якобы в результате удара российской ракеты ПВО пострадал многоэтажный дом в Белгороде. Однако на самом деле разрушения здание получило из-за удара украинского беспилотника.
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