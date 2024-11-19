Жители Подмосковья сообщают о звуках взрывов

Горожане сообщают, что слышна воздушная тревога
Жители Московской области сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Речь идет Коломне, Голутвино и Колычево.
«Жители Коломны сообщают о звуках взрывов. Похожие звуки слышали в районах Голутвино и Колычево», — передает telegram-канал. Официально информации нет. Горожане сообщают, что слышна воздушная тревога.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.