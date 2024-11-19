19 ноября 2024

Жители Подмосковья сообщают о звуках взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, поражение, взрыв, stock
Горожане сообщают, что слышна воздушная тревога Фото:

Жители Московской области сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Речь идет Коломне, Голутвино и Колычево.

«Жители Коломны сообщают о звуках взрывов. Похожие звуки слышали в районах Голутвино и Колычево», — передает telegram-канал. Официально информации нет. Горожане сообщают, что слышна воздушная тревога.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Жители Московской области сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Речь идет Коломне, Голутвино и Колычево. «Жители Коломны сообщают о звуках взрывов. Похожие звуки слышали в районах Голутвино и Колычево», — передает telegram-канал. Официально информации нет. Горожане сообщают, что слышна воздушная тревога. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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