Жители Подмосковья сообщают о звуках взрывов

20 ноября 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Горожане сообщают, что слышна воздушная тревога Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Жители Московской области сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Речь идет Коломне, Голутвино и Колычево. «Жители Коломны сообщают о звуках взрывов. Похожие звуки слышали в районах Голутвино и Колычево», — передает telegram-канал. Официально информации нет. Горожане сообщают, что слышна воздушная тревога. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Московской области сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Речь идет Коломне, Голутвино и Колычево. «Жители Коломны сообщают о звуках взрывов. Похожие звуки слышали в районах Голутвино и Колычево», — передает telegram-канал. Официально информации нет. Горожане сообщают, что слышна воздушная тревога. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.