19 ноября 2024

Минобороны: 42 беспилотника атаковали центральную Россию

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотники атаковали шесть регионов Фото:

Российские силы ПВО успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Инцидент произошел с 21:00 до 23:55.

«Большинство уничтоженных БПЛА были сбиты над Брянской областью, где было уничтожено 32 дрона», — заявили в Минобороны РФ. Кроме того, пять дронов уничтожены над территорией Смоленской области, два — над территорией Московской области и по одному сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.

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Российские силы ПВО успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Инцидент произошел с 21:00 до 23:55. «Большинство уничтоженных БПЛА были сбиты над Брянской областью, где было уничтожено 32 дрона», — заявили в Минобороны РФ. Кроме того, пять дронов уничтожены над территорией Смоленской области, два — над территорией Московской области и по одному сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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