Минобороны: 42 беспилотника атаковали центральную Россию

20 ноября 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Беспилотники атаковали шесть регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские силы ПВО успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Инцидент произошел с 21:00 до 23:55. «Большинство уничтоженных БПЛА были сбиты над Брянской областью, где было уничтожено 32 дрона», — заявили в Минобороны РФ. Кроме того, пять дронов уничтожены над территорией Смоленской области, два — над территорией Московской области и по одному сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы ПВО успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Инцидент произошел с 21:00 до 23:55. «Большинство уничтоженных БПЛА были сбиты над Брянской областью, где было уничтожено 32 дрона», — заявили в Минобороны РФ. Кроме того, пять дронов уничтожены над территорией Смоленской области, два — над территорией Московской области и по одному сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.