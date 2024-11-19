Минобороны: 42 беспилотника атаковали центральную Россию

Российские силы ПВО успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Инцидент произошел с 21:00 до 23:55.
«Большинство уничтоженных БПЛА были сбиты над Брянской областью, где было уничтожено 32 дрона», — заявили в Минобороны РФ. Кроме того, пять дронов уничтожены над территорией Смоленской области, два — над территорией Московской области и по одному сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.
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