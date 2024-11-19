19 ноября 2024

В Новгородской области уничтожили несколько БПЛА

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
О пострадавших не сообщается Фото:

Силы ПВО России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Новгородской областью. Об этом информировал губернатор региона Андрей Никитин.

«Над Новгородской областью силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные и силовые структуры работают на месте. Жертв и пострадавших нет», — написал Андрей Никитин в своем telegram-канале. По информации губернатора, на месте события продолжают работать правоохранительные органы и силовые структуры. О пострадавших не сообщается.

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Силы ПВО России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Новгородской областью. Об этом информировал губернатор региона Андрей Никитин. «Над Новгородской областью силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные и силовые структуры работают на месте. Жертв и пострадавших нет», — написал Андрей Никитин в своем telegram-канале. По информации губернатора, на месте события продолжают работать правоохранительные органы и силовые структуры. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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