В Новгородской области уничтожили несколько БПЛА

Силы ПВО России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Новгородской областью. Об этом информировал губернатор региона Андрей Никитин.
«Над Новгородской областью силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные и силовые структуры работают на месте. Жертв и пострадавших нет», — написал Андрей Никитин в своем telegram-канале. По информации губернатора, на месте события продолжают работать правоохранительные органы и силовые структуры. О пострадавших не сообщается.
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