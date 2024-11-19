В Новгородской области уничтожили несколько БПЛА

20 ноября 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

О пострадавших не сообщается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силы ПВО России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Новгородской областью. Об этом информировал губернатор региона Андрей Никитин. «Над Новгородской областью силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные и силовые структуры работают на месте. Жертв и пострадавших нет», — написал Андрей Никитин в своем telegram-канале. По информации губернатора, на месте события продолжают работать правоохранительные органы и силовые структуры. О пострадавших не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы ПВО России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Новгородской областью. Об этом информировал губернатор региона Андрей Никитин. «Над Новгородской областью силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные и силовые структуры работают на месте. Жертв и пострадавших нет», — написал Андрей Никитин в своем telegram-канале. По информации губернатора, на месте события продолжают работать правоохранительные органы и силовые структуры. О пострадавших не сообщается.