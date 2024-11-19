В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Октябрьский проспект, 1 неизвестный написал на фасаде дома, что здание взорвется от газа. Жители обеспокоены, сообщил очевидец в соцсетях.
«19 октября на фасаде нашего дома, расположенного по адресу Октябрьский проспект, 1, появилась надпись „скоро этот дом взорвется от газа“. Очень жутко, мы все встревожены», — рассказала жительница дома telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».
По словам девушки, надпись на фасаде закрасили. В настоящее время в отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному происшествию проводится проверка.
Жителей обеспокоила ситуация еще и потому, что летом в городе уже происходил взрыв в тагильской многоэтажке. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Всего во время ЧП пострадали 26 человек, 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей.
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