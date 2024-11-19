19 ноября 2024

«Дом взорвется от газа»: неизвестный кошмарит жителей Нижнего Тагила. Фото

В Нижнем Тагиле жители обеспокоены из-за надписи на доме о его взрыве
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , мвд, полиция, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность
Сотрудники полиции проводят проверку Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Октябрьский проспект, 1 неизвестный написал на фасаде дома, что здание взорвется от газа. Жители обеспокоены, сообщил очевидец в соцсетях.

«19 октября на фасаде нашего дома, расположенного по адресу Октябрьский проспект, 1, появилась надпись „скоро этот дом взорвется от газа“. Очень жутко, мы все встревожены», — рассказала жительница дома telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».

По словам девушки, надпись на фасаде закрасили. В настоящее время в отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному происшествию проводится проверка.

Жителей обеспокоила ситуация еще и потому, что летом в городе уже происходил взрыв в тагильской многоэтажке. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Всего во время ЧП пострадали 26 человек, 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Октябрьский проспект, 1 неизвестный написал на фасаде дома, что здание взорвется от газа. Жители обеспокоены, сообщил очевидец в соцсетях. «19 октября на фасаде нашего дома, расположенного по адресу Октябрьский проспект, 1, появилась надпись „скоро этот дом взорвется от газа“. Очень жутко, мы все встревожены», — рассказала жительница дома telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». По словам девушки, надпись на фасаде закрасили. В настоящее время в отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному происшествию проводится проверка. Жителей обеспокоила ситуация еще и потому, что летом в городе уже происходил взрыв в тагильской многоэтажке. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Всего во время ЧП пострадали 26 человек, 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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