Самарский аэропорт работает штатно

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В аэропорту Курумоч не вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе
В аэропорту Курумоч не вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Международный аэропорт Курумоч в Самарской области продолжает работать в штатном режиме после уничтожения шести беспилотников над территорией региона. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт работает штатно», — рассказала пресс-служба в беседе с ТАСС. Там отметили, что ограничения на прием и отправку самолетов не вводились.

Ранее 20 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об уничтожении шести украинских БПЛА над регионом. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, значительных повреждений на земле нет.

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Международный аэропорт Курумоч в Самарской области продолжает работать в штатном режиме после уничтожения шести беспилотников над территорией региона. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «Аэропорт работает штатно», — рассказала пресс-служба в беседе с ТАСС. Там отметили, что ограничения на прием и отправку самолетов не вводились. Ранее 20 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об уничтожении шести украинских БПЛА над регионом. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, значительных повреждений на земле нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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