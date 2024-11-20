Самарский аэропорт работает штатно

Международный аэропорт Курумоч в Самарской области продолжает работать в штатном режиме после уничтожения шести беспилотников над территорией региона. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Аэропорт работает штатно», — рассказала пресс-служба в беседе с ТАСС. Там отметили, что ограничения на прием и отправку самолетов не вводились.
Ранее 20 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об уничтожении шести украинских БПЛА над регионом. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, значительных повреждений на земле нет.
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