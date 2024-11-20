Украина атаковала Самарскую область беспилотниками

Успешно отражена атака украинских БПЛА в Самарской области рано утром 20 ноября. Над территорией региона были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор области Вячеслав Федорищев.
«Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены шесть БПЛА», — сообщил Вячеслав Федорищев в своем telegram-канале.
Пострадавших и повреждений нет, отметил губернатор региона. По его словам, ситуация находится под контролем.
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