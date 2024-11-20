Украина атаковала Самарскую область беспилотниками

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ПВО сбили шесть дронов ВСУ над Самарской областью
ПВО сбили шесть дронов ВСУ над Самарской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Успешно отражена атака украинских БПЛА в Самарской области рано утром 20 ноября. Над территорией региона были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор области Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены шесть БПЛА», — сообщил Вячеслав Федорищев в своем telegram-канале.

Пострадавших и повреждений нет, отметил губернатор региона. По его словам, ситуация находится под контролем.

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Успешно отражена атака украинских БПЛА в Самарской области рано утром 20 ноября. Над территорией региона были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор области Вячеслав Федорищев. «Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены шесть БПЛА», — сообщил Вячеслав Федорищев в своем telegram-канале. Пострадавших и повреждений нет, отметил губернатор региона. По его словам, ситуация находится под контролем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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