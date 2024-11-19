Жители микрорайона Восточный в Новом Уренгое (ЯНАО) пожаловались на отсутствие освещения на парковке домов № 3/3 — 3/5. Света нет несмотря на то, что благоустройство территории идет с мая 2024 года, об этом жители Восточного сообщают в социальных сетях.
«Восточный 3/3, 3/4 , 3/5 — с мая идет облагораживание, уже ноябрь заканчивается, а воз и ныне там — так и не доделали. Столбы ставили в день по одному, можно ускорится? Подключить свет», — написали в группе «Подслушано Новый Уренгой» в VK.
Представитель администрации муниципалитета заметил в комментариях посту, что установка освещения и его подключение завершится к концу ноября. Ранее URA.RU сообщало, что дети в Новом Уренгое бьются об лед, съезжая по детской горке в одном из дворов в микрорайоне Тундровом. Очевидцы сообщили в социальных сетях об изъянах в конструкции аттракциона на детской площадке.
Видео из группы «Подслушано Новый Уренгой» в VK.
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