19 ноября 2024

Жители ЯНАО обнаружили новые изъяны в благоустройстве городских территорий. Видео

Жители микрорайона Восточный в Новом Уренгое пожаловались на отсутствие света
© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне Нового Уренгоя нет света (фото из архива)
В микрорайоне Нового Уренгоя нет света (фото из архива) Фото:

Жители микрорайона Восточный в Новом Уренгое (ЯНАО) пожаловались на отсутствие освещения на парковке домов № 3/3 — 3/5. Света нет несмотря на то, что благоустройство территории идет с мая 2024 года, об этом жители Восточного сообщают в социальных сетях.

«Восточный 3/3, 3/4 , 3/5 — с мая идет облагораживание, уже ноябрь заканчивается, а воз и ныне там  — так и не доделали. Столбы ставили в день по одному, можно ускорится? Подключить свет», — написали в группе «Подслушано Новый Уренгой» в VK.

Представитель администрации муниципалитета заметил в комментариях посту, что установка освещения и его подключение завершится к концу ноября. Ранее URA.RU сообщало, что дети в Новом Уренгое бьются об лед, съезжая по детской горке в одном из дворов в микрорайоне Тундровом. Очевидцы сообщили в социальных сетях об изъянах в конструкции аттракциона на детской площадке.

Видео из группы «Подслушано Новый Уренгой» в VK.

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Жители микрорайона Восточный в Новом Уренгое (ЯНАО) пожаловались на отсутствие освещения на парковке домов № 3/3 — 3/5. Света нет несмотря на то, что благоустройство территории идет с мая 2024 года, об этом жители Восточного сообщают в социальных сетях. «Восточный 3/3, 3/4 , 3/5 — с мая идет облагораживание, уже ноябрь заканчивается, а воз и ныне там  — так и не доделали. Столбы ставили в день по одному, можно ускорится? Подключить свет», — написали в группе «Подслушано Новый Уренгой» в VK. Представитель администрации муниципалитета заметил в комментариях посту, что установка освещения и его подключение завершится к концу ноября. Ранее URA.RU сообщало, что дети в Новом Уренгое бьются об лед, съезжая по детской горке в одном из дворов в микрорайоне Тундровом. Очевидцы сообщили в социальных сетях об изъянах в конструкции аттракциона на детской площадке. Видео из группы «Подслушано Новый Уренгой» в VK.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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