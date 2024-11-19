В ХМАО загорелся двухэтажный жилой дом

В поселке Белый Яр произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Некрасова. Спасатели эвакуировали жителей и занимаются тушением возгорания, сообщила URA.RU пресс-служба окружного управления МЧС.
«На момент прибытия наблюдалось горение квартиры на первом этаже с переходом на второй этаж. В 12:02 проведена локализация горения на 200 квадратных метрах. В ходе тушения спасли двух человек», — сообщило ведомство журналисту агентства.
В пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал. В доме прописаны 31 человек. На месте тушить пожар продолжают 22 человека на пяти единицах техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!