19 ноября 2024

В ХМАО загорелся двухэтажный жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели работают на пожаре в поселке Белый Яр
Спасатели работают на пожаре в поселке Белый Яр Фото:

В поселке Белый Яр произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Некрасова. Спасатели эвакуировали жителей и занимаются тушением возгорания, сообщила URA.RU пресс-служба окружного управления МЧС.

«На момент прибытия наблюдалось горение квартиры на первом этаже с переходом на второй этаж. В 12:02 проведена локализация горения на 200 квадратных метрах. В ходе тушения спасли двух человек», — сообщило ведомство журналисту агентства.

В пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал. В доме прописаны 31 человек. На месте тушить пожар продолжают 22 человека на пяти единицах техники.

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В поселке Белый Яр произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Некрасова. Спасатели эвакуировали жителей и занимаются тушением возгорания, сообщила URA.RU пресс-служба окружного управления МЧС. «На момент прибытия наблюдалось горение квартиры на первом этаже с переходом на второй этаж. В 12:02 проведена локализация горения на 200 квадратных метрах. В ходе тушения спасли двух человек», — сообщило ведомство журналисту агентства. В пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал. В доме прописаны 31 человек. На месте тушить пожар продолжают 22 человека на пяти единицах техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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