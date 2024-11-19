Мираж заметили в ЯНАО (фото из архива)
Жители Ямала засняли на видео редкое оптическое явление — мираж. Природную иллюзию заметили в Ямбурге. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в группе города Надым.
«Вахтовый поселок окружен снежной равниной, а ближайшие объекты в 20 километров. Такого визуального эффекта обычно не наблюдается. Теперь знаем, что в Ямбурге не только нефть, но и оптические чудеса», — написали в telegram-канале «Мой Надым».
Видео предоставил ООО «Газпром добыча Ямбург». Ранее URA.RU сообщало, что в небе над столицей ЯНАО раскинулось северное сияние.
Видео: Газпром добыча Ямбург
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!