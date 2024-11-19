19 ноября 2024

На Ямале засняли редкое оптическое явление. Видео

Рядом с Ямбургом в ЯНАО очевидцы сняли на видео мираж
© Служба новостей «URA.RU»
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Мираж заметили в ЯНАО (фото из архива)
Мираж заметили в ЯНАО (фото из архива) Фото:

Жители Ямала засняли на видео редкое оптическое явление — мираж. Природную иллюзию заметили в Ямбурге. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в группе города Надым.

«Вахтовый поселок окружен снежной равниной, а ближайшие объекты в 20 километров. Такого визуального эффекта обычно не наблюдается. Теперь знаем, что в Ямбурге не только нефть, но и оптические чудеса», — написали в telegram-канале «Мой Надым».

Видео предоставил ООО «Газпром добыча Ямбург». Ранее URA.RU сообщало, что в небе над столицей ЯНАО раскинулось северное сияние.

Видео: Газпром добыча Ямбург

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Жители Ямала засняли на видео редкое оптическое явление — мираж. Природную иллюзию заметили в Ямбурге. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в группе города Надым. «Вахтовый поселок окружен снежной равниной, а ближайшие объекты в 20 километров. Такого визуального эффекта обычно не наблюдается. Теперь знаем, что в Ямбурге не только нефть, но и оптические чудеса», — написали в telegram-канале «Мой Надым». Видео предоставил ООО «Газпром добыча Ямбург». Ранее URA.RU сообщало, что в небе над столицей ЯНАО раскинулось северное сияние. Видео: Газпром добыча Ямбург
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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