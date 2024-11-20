Медведев прилетит в Свердловскую область

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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
В последний раз Дмитрий Медведев посещал регион в марте 2023 года Фото:

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ближайшие дни посетит Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщили два информированных источника.

«Предварительно, [Медведев] ожидается 22 ноября. В повестке — посещение оборонных предприятий региона», — уточнил один из собеседников.

Предыдущий визит Медведева в регион был в марте 2023-го. Он тогда проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Зампред Совбеза обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. В ноябре 2023-го ожидалась повторная поездка Медведева в Свердловскую область, но в последний момент планы изменились.

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ближайшие дни посетит Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщили два информированных источника. «Предварительно, [Медведев] ожидается 22 ноября. В повестке — посещение оборонных предприятий региона», — уточнил один из собеседников. Предыдущий визит Медведева в регион был в марте 2023-го. Он тогда проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Зампред Совбеза обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. В ноябре 2023-го ожидалась повторная поездка Медведева в Свердловскую область, но в последний момент планы изменились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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