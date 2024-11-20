Медведев прилетит в Свердловскую область

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ближайшие дни посетит Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщили два информированных источника.
«Предварительно, [Медведев] ожидается 22 ноября. В повестке — посещение оборонных предприятий региона», — уточнил один из собеседников.
Предыдущий визит Медведева в регион был в марте 2023-го. Он тогда проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Зампред Совбеза обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. В ноябре 2023-го ожидалась повторная поездка Медведева в Свердловскую область, но в последний момент планы изменились.
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