Медведев прилетит в Свердловскую область

20 ноября 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

В последний раз Дмитрий Медведев посещал регион в марте 2023 года Фото: Роман Наумов © URA.RU Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ближайшие дни посетит Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщили два информированных источника. «Предварительно, [Медведев] ожидается 22 ноября. В повестке — посещение оборонных предприятий региона», — уточнил один из собеседников. Предыдущий визит Медведева в регион был в марте 2023-го. Он тогда проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Зампред Совбеза обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. В ноябре 2023-го ожидалась повторная поездка Медведева в Свердловскую область, но в последний момент планы изменились. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ближайшие дни посетит Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщили два информированных источника. «Предварительно, [Медведев] ожидается 22 ноября. В повестке — посещение оборонных предприятий региона», — уточнил один из собеседников. Предыдущий визит Медведева в регион был в марте 2023-го. Он тогда проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Зампред Совбеза обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. В ноябре 2023-го ожидалась повторная поездка Медведева в Свердловскую область, но в последний момент планы изменились.