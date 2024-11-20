В конце ноября начинается один из четырех главных православных постов — Рождественский. Рассказываем, как долго он продлится, как питаться и чего следует избегать в эти дни.
Смысл Рождественского поста
Рождественский пост посвящен Рождеству Христову. В течение этого поста православные не столько ограничивают себя в еде, сколько духовно очищаются и готовятся к светлому празднованию дня рождения младенца Христа.
Когда начинается и заканчивается Рождественский пост
Рождественский пост всегда начинается 28 ноября, длится 40 дней и заканчивается 7 января, в день Рождества Христова — его даты не меняются год от года.
Что можно есть в Рождественский пост
Этот пост относительно нестрогий. Помимо растительной пищи (овощей, фруктов, круп, грибов), в Рождественский пост мирянам разрешено есть рыбу и морепродукты — обычно православные отказываются от них только по средам и пятницам, которые являются постными в течение всего года.
Стоит помнить, что мера поста у каждого должна быть своей. Конкретный набор продуктов для каждого человека зависит от его состояния здоровья. Перед постом стоит обсудить все детали с батюшкой из вашей церкви и получить благословение на его соблюдение. Также следует помнить, что пост требует не жесткого отказа от всех любимых блюд, а соблюдения умеренности.
Монастырский уклад предполагает более суровые ограничения: в некоторые дни разрешена только пища без масла, а в другие — сухоядение, то есть употребление только термически необработанной пищи. Но даже монахи часто делают исключение и позволяют себе рыбу в День введения во храм Пресвятой Богородицы. Его отмечают 4 декабря и считают одним из двенадцати важнейших после Пасхи православных праздников.
Что можно и нельзя делать в Рождественский пост
Пост — это время борьбы со страстями и грехами. В сорок дней Рождественского поста следует избегать осуждения, гордыни, гнева, раздражительности, не посещать увеселительные мероприятия, чаще молиться, ходить в церковь, участвовать в богослужениях.
В ходе поста православные христиане отказываются от части мирского и суетного, чтобы иметь возможность обратить взор внутрь себя, увидеть свои грехи, покаяться в них и взрастить в душе что-то доброе и светлое. Поэтому верующие люди воспринимают пост как возможность стать лучше и ближе к Богу.
Несмотря на пост, православные могут радоваться приходу зимы и наступлению Нового года. Отличным вариантом празднования прихода 2025 года станет тихий и уютный вечер в кругу семьи, где можно будет уделить время и проявить заботу о каждом близком человеке. Приветствуются в православной среде и добрые дела в адрес других людей: участие в благотворительных акциях, помощь нуждающимся со своего прихода и так далее.
Проводить венчание в дни Рождественского поста не принято — считается, что это время следует провести с Господом, в молитве и покаянии, а личное торжество лучше отодвинуть на более поздний срок. А вот крещение, отпевание и поминовение усопших можно проводить в любой день поста.
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