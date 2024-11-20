Губернатор Текслер с женой приехал в Троицк на презентацию сериала Безрукова. Фото

20 ноября 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Сергей Безруков признался, что открыл для себя Троицк благодаря главе Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с женой Ириной посетили премьеру сериала «Плевако» в Троицке. Также на церемонию приехал народный артист Сергей Безруков, передает корреспондент URA.RU. Текслеров и Безрукова собравшиеся приветствовали аплодисментами. На входе в зал установили несколько фотозон, в том числе тематическую, для необычного группового или одиночного фото на память. Первое из них сделали глава региона и его супруга с актером. «Очень важно, что фильм снимался и у нас в Троицке. Все это случилось благодаря Сергею Безрукову. Речь идет о нашем земляке. Я, как и вы, еще фильм не видел, но у меня нет никаких сомнений, что он великолепный и снят замечательными мастерами», — предварил церемонию Текслер. «Троицк — такой город-игрушка, город, в который попадаешь в эпоху той самой купеческой Москвы. Когда мы были здесь, по-моему, весь город перестал работать, все участвовали в съемках. Таких искренних артистов массовых сцен мы не видели ни в столице, ни вообще в России. Я хочу сказать огромное спасибо всем вам», — в свою очередь обратился к собравшимся Безруков, который выступил и как продюсер сериала. Презентация исторического детектива «Плевако», посвященного легендарному адвокату Российской империи, состоится в Троицке. Знаменитый юрист — уроженец этого челябинского города, здесь же проходили съемки сериала. Главную роль исполняет Сергей Безруков. После церемонии пройдет автограф-сессия с участием актера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с женой Ириной посетили премьеру сериала «Плевако» в Троицке. Также на церемонию приехал народный артист Сергей Безруков, передает корреспондент URA.RU. Текслеров и Безрукова собравшиеся приветствовали аплодисментами. На входе в зал установили несколько фотозон, в том числе тематическую, для необычного группового или одиночного фото на память. Первое из них сделали глава региона и его супруга с актером. «Очень важно, что фильм снимался и у нас в Троицке. Все это случилось благодаря Сергею Безрукову. Речь идет о нашем земляке. Я, как и вы, еще фильм не видел, но у меня нет никаких сомнений, что он великолепный и снят замечательными мастерами», — предварил церемонию Текслер. «Троицк — такой город-игрушка, город, в который попадаешь в эпоху той самой купеческой Москвы. Когда мы были здесь, по-моему, весь город перестал работать, все участвовали в съемках. Таких искренних артистов массовых сцен мы не видели ни в столице, ни вообще в России. Я хочу сказать огромное спасибо всем вам», — в свою очередь обратился к собравшимся Безруков, который выступил и как продюсер сериала. Презентация исторического детектива «Плевако», посвященного легендарному адвокату Российской империи, состоится в Троицке. Знаменитый юрист — уроженец этого челябинского города, здесь же проходили съемки сериала. Главную роль исполняет Сергей Безруков. После церемонии пройдет автограф-сессия с участием актера.