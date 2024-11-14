В Челябинскую область на показ детектива «Плевако» приедет Сергей Безруков

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Помимо Безрукова на премьерном показе появится режиссер сериала Анна Матисон
Помимо Безрукова на премьерном показе появится режиссер сериала Анна Матисон Фото:

В Троицке Челябинской области 20 ноября состоится премьера первой серии исторического детектива «Плевако» с участием актера Сергея Безрукова. Помимо просмотра сериала, зрители смогут вживую пообщаться с Безруковым и режиссером проекта Анной Матисон, сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

«Сергей Безруков вновь приезжает в Троицк. 20 ноября в городе состоится презентация долгожданного исторического детектива „Плевако“. Зрители увидят первую серию сериала, после чего смогут задать вопросы и пообщаться с исполнителем главной роли — Сергеем Безруковым и режиссёром — Анной Матисон», — написал Бетехтин в своем telegram-канале.

Всего из десяти серий состоит телевизионная сага о знаменитом в предреволюционной России адвокате Федоре Плевако. Каждая из них будет рассказывать о громком судебном процессе, в котором участвовал Плевако.

В Челябинской области съемки сериала «Плевако» проходили в августе 2023. В рамках сценария было необходимо воссоздать эпизоды из жизни знаменитого адвоката Федора Плевако, уроженца Троицка. После съемок Безруков выразил свое восхищение атмосферой челябинского города, отметив доброжелательность и гостеприимство жителей. Кроме того, он выразил благодарность губернатору Алексею Текслеру за предложение включить эти сцены в сериал.

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В Троицке Челябинской области 20 ноября состоится премьера первой серии исторического детектива «Плевако» с участием актера Сергея Безрукова. Помимо просмотра сериала, зрители смогут вживую пообщаться с Безруковым и режиссером проекта Анной Матисон, сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин. «Сергей Безруков вновь приезжает в Троицк. 20 ноября в городе состоится презентация долгожданного исторического детектива „Плевако“. Зрители увидят первую серию сериала, после чего смогут задать вопросы и пообщаться с исполнителем главной роли — Сергеем Безруковым и режиссёром — Анной Матисон», — написал Бетехтин в своем telegram-канале. Всего из десяти серий состоит телевизионная сага о знаменитом в предреволюционной России адвокате Федоре Плевако. Каждая из них будет рассказывать о громком судебном процессе, в котором участвовал Плевако. В Челябинской области съемки сериала «Плевако» проходили в августе 2023. В рамках сценария было необходимо воссоздать эпизоды из жизни знаменитого адвоката Федора Плевако, уроженца Троицка. После съемок Безруков выразил свое восхищение атмосферой челябинского города, отметив доброжелательность и гостеприимство жителей. Кроме того, он выразил благодарность губернатору Алексею Текслеру за предложение включить эти сцены в сериал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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