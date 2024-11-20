Глава Суджанского района Курской области, которого уволили с поста, обратился к жителям

Глава Суджанского района Курской области сообщил о сложении полномочий

20 ноября 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

В своем сообщении Богачев также выразил благодарность жителям за поддержку и доверие Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев объявил о своем решении уйти в отставку. Он сообщил об этом в своем telegram-канале, указав на то, что принял это решение после серии размышлений и разговора с губернатором. «После размышлений и разговора с губернатором, решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен. Ваша поддержка и доверие были для меня важны, и я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон», — написал Богачев в telegram-канале. В своем сообщении Богачев также выразил благодарность жителям за поддержку и доверие, которые оказывались ему на протяжении его работы на посту главы района. Он подчеркнул, что все его действия были направлены на благо района и его жителей. По информации от Mash, Богачева освободили от должности на фоне протестов местных жителей. Инициатива об увольнении исходила от губернатора региона Алексея Смирнова, который принял соответствующее решение в ходе встречи с населением, пишет MK.RU. Отмечается, что вопрос о полномочиях главы района возглавил повестку дня данного собрания. На прошедших выходных жители Суджи, подвергшиеся эвакуации, организовали несанкционированный протест в Курске. Участники митинга выразили недовольство тем, что в течение трех месяцев после начала вторжения ВСУ им не были выплачены обещанные денежные компенсации и не выданы жилищные сертификаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев объявил о своем решении уйти в отставку. Он сообщил об этом в своем telegram-канале, указав на то, что принял это решение после серии размышлений и разговора с губернатором. «После размышлений и разговора с губернатором, решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен. Ваша поддержка и доверие были для меня важны, и я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон», — написал Богачев в telegram-канале. В своем сообщении Богачев также выразил благодарность жителям за поддержку и доверие, которые оказывались ему на протяжении его работы на посту главы района. Он подчеркнул, что все его действия были направлены на благо района и его жителей. По информации от Mash, Богачева освободили от должности на фоне протестов местных жителей. Инициатива об увольнении исходила от губернатора региона Алексея Смирнова, который принял соответствующее решение в ходе встречи с населением, пишет MK.RU. Отмечается, что вопрос о полномочиях главы района возглавил повестку дня данного собрания. На прошедших выходных жители Суджи, подвергшиеся эвакуации, организовали несанкционированный протест в Курске. Участники митинга выразили недовольство тем, что в течение трех месяцев после начала вторжения ВСУ им не были выплачены обещанные денежные компенсации и не выданы жилищные сертификаты.