СК увеличил сумму ущерба, которую экс-зам Шойгу Иванов нанес госбюджету РФ

21 ноября 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Тимуру Иванову добавили похищенных миллионов Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Следственный комитет России увеличил сумму ущерба по второму уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Речь идет об одном из эпизодов, в которых заместитель Сергея Шойгу похитил крупную сумму при покупке паромов для Крымской переправы. «Вырос ущерб по делу бывшего замминистра обороны Иванова, связанных с покупкой паромов для Крымской переправы. Если раньше следствие утверждало, что было похищено 205 млн рублей, то теперь Иванова обвинили в хищении суммы на 11 миллионов больше», — пишет « Коммерсант ». По версии следствия, Иванов похитил эти деньги вместе с экс-главой подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антоном Филатовым. Обвинение в окончательной редакции Иванову было предъявлено 15 ноября. Бывшего высокопоставленного военного обвиняют в растрате 3,2 миллиарда рублей, которые принадлежали банку «Интеркоммерц», а также в растрате средств на перепродаже паромов, предназначавшихся для Керченской переправы. Следствием установлено, что Иванов оказывал помощь компаниям, которые работали на подконтрольных ему объектах. Если его вина будет доказана, то он может отправиться за решетку на 15 лет, пишет телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России увеличил сумму ущерба по второму уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Речь идет об одном из эпизодов, в которых заместитель Сергея Шойгу похитил крупную сумму при покупке паромов для Крымской переправы. «Вырос ущерб по делу бывшего замминистра обороны Иванова, связанных с покупкой паромов для Крымской переправы. Если раньше следствие утверждало, что было похищено 205 млн рублей, то теперь Иванова обвинили в хищении суммы на 11 миллионов больше», — пишет «Коммерсант». По версии следствия, Иванов похитил эти деньги вместе с экс-главой подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антоном Филатовым. Обвинение в окончательной редакции Иванову было предъявлено 15 ноября. Бывшего высокопоставленного военного обвиняют в растрате 3,2 миллиарда рублей, которые принадлежали банку «Интеркоммерц», а также в растрате средств на перепродаже паромов, предназначавшихся для Керченской переправы. Следствием установлено, что Иванов оказывал помощь компаниям, которые работали на подконтрольных ему объектах. Если его вина будет доказана, то он может отправиться за решетку на 15 лет, пишет телеканал «Царьград».