СК завершил расследование одного дела против Тимура Иванова: версия следствия, кто проходит по делу

Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

19 ноября 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Следственные органы завершили расследование второго уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, заявил адвокат Мурад Мусаев. Дело касается хищения 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц». По его словам адвокатов, Иванова просят ограничить сроки ознакомления с материалами дела до конца этой недели. За что арестовали Иванова и подробности уголовного дела — в материале URA.RU. Тимур Иванов арестован в апреле 2024 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В начале октября стало известно о двух новых эпизодах в деле Тимура Иванова. Первый эпизод связан с растратой 3,2 млрд руб. банка «Интеркоммерц», второй — с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Позднее их выделили в отдельное производство: дело о банке «Интеркоммерц» стало вторым, дело о покупке паромов — третьим. Следствие предъявило обвинения ООО «Оборонлогистика» и его бывшему куратору Тимуру Иванову в связи с закупкой паромов через офшорную компанию. По данным следствия, в 2015 году компания приобрела два парома за 12,5 миллиона евро, используя услуги офшорной компании «Туринвест сервисиз лимитед». Следователи утверждают, что «Туринвест сервисиз лимитед» использовалась не только для приобретения паромов, но и для вывода средств из банка «Интеркоммерц». В январе 2016 года через эту же компанию были оформлены фиктивные договоры купли-продажи, что привело к выводу валютных средств, принадлежащих банку. По делу о хищении средств у банка «Интеркоммерц» проходят несколько фигурантов, включая бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского, который покинул Россию. В 2016 году ему было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате на общую сумму около 4 миллиардов рублей. Эта информация была подтверждена источниками в правоохранительных органах. К делу также привлечены другие ключевые фигуранты: заместитель начальника кредитного департамента банка Алексей Резван, который был заочно арестован в 2017 году, генеральный директор компании «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг из Германии и руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Эти лица также обвиняются в связи с махинациями и хищениями в банке. Дело в отношении Тимура Иванова, связанное с реставрацией и строительством его недвижимости, продолжает набирать обороты. По информации следствия, компании «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» якобы выполняли работы на объектах недвижимости Иванова в обмен на выгодные государственные заказы от Минобороны. Размер предполагаемой взятки, по данным следствия, составляет порядка 1,2 миллиарда рублей. «Размер взятки по делу следователи оценивают в 1,2 млрд руб. — это объем средств, потраченных компаниями на реставрацию недвижимости», — сообщает источник в следственных органах. Эта информация подчеркивает серьезность обвинений, предъявляемых к Иванову. Следствие продолжает изучать все аспекты дела, включая документацию по строительству и реставрации, а также финансовые потоки между компаниями и Ивановым.