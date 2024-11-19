19 ноября 2024

СК завершил расследование одного дела против Тимура Иванова: версия следствия, кто проходит по делу

Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны РФ Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Адвокатов Иванова просят ограничить сроки ознакомления с материалами дела до конца этой недели Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Следственные органы завершили расследование второго уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, заявил адвокат Мурад Мусаев. Дело касается хищения 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц». По его словам адвокатов, Иванова просят ограничить сроки ознакомления с материалами дела до конца этой недели. За что арестовали Иванова и подробности уголовного дела — в материале URA.RU.

За что арестовали Тимура Иванова

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Тимур Иванов арестован в апреле 2024 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В начале октября стало известно о двух новых эпизодах в деле Тимура Иванова. Первый эпизод связан с растратой 3,2 млрд руб. банка «Интеркоммерц», второй — с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Позднее их выделили в отдельное производство: дело о банке «Интеркоммерц» стало вторым, дело о покупке паромов — третьим.

Версия следствия

Следствие предъявило обвинения ООО «Оборонлогистика» и его бывшему куратору Тимуру Иванову в связи с закупкой паромов через офшорную компанию. По данным следствия, в 2015 году компания приобрела два парома за 12,5 миллиона евро, используя услуги офшорной компании «Туринвест сервисиз лимитед».

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Следователи утверждают, что «Туринвест сервисиз лимитед» использовалась не только для приобретения паромов, но и для вывода средств из банка «Интеркоммерц». В январе 2016 года через эту же компанию были оформлены фиктивные договоры купли-продажи, что привело к выводу валютных средств, принадлежащих банку.

Кто проходит по делу вместе с Ивановым

По делу о хищении средств у банка «Интеркоммерц» проходят несколько фигурантов, включая бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского, который покинул Россию. В 2016 году ему было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате на общую сумму около 4 миллиардов рублей. Эта информация была подтверждена источниками в правоохранительных органах.

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К делу также привлечены другие ключевые фигуранты: заместитель начальника кредитного департамента банка Алексей Резван, который был заочно арестован в 2017 году, генеральный директор компании «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг из Германии и руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Эти лица также обвиняются в связи с махинациями и хищениями в банке.

Основное дело связано с реставрацией и стройкой недвижимости

Дело в отношении Тимура Иванова, связанное с реставрацией и строительством его недвижимости, продолжает набирать обороты. По информации следствия, компании «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» якобы выполняли работы на объектах недвижимости Иванова в обмен на выгодные государственные заказы от Минобороны. Размер предполагаемой взятки, по данным следствия, составляет порядка 1,2 миллиарда рублей.


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«Размер взятки по делу следователи оценивают в 1,2 млрд руб. — это объем средств, потраченных компаниями на реставрацию недвижимости», — сообщает источник в следственных органах. Эта информация подчеркивает серьезность обвинений, предъявляемых к Иванову. Следствие продолжает изучать все аспекты дела, включая документацию по строительству и реставрации, а также финансовые потоки между компаниями и Ивановым.

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Следственные органы завершили расследование второго уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, заявил адвокат Мурад Мусаев. Дело касается хищения 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц». По его словам адвокатов, Иванова просят ограничить сроки ознакомления с материалами дела до конца этой недели. За что арестовали Иванова и подробности уголовного дела — в материале URA.RU. Тимур Иванов арестован в апреле 2024 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В начале октября стало известно о двух новых эпизодах в деле Тимура Иванова. Первый эпизод связан с растратой 3,2 млрд руб. банка «Интеркоммерц», второй — с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Позднее их выделили в отдельное производство: дело о банке «Интеркоммерц» стало вторым, дело о покупке паромов — третьим. Следствие предъявило обвинения ООО «Оборонлогистика» и его бывшему куратору Тимуру Иванову в связи с закупкой паромов через офшорную компанию. По данным следствия, в 2015 году компания приобрела два парома за 12,5 миллиона евро, используя услуги офшорной компании «Туринвест сервисиз лимитед». Следователи утверждают, что «Туринвест сервисиз лимитед» использовалась не только для приобретения паромов, но и для вывода средств из банка «Интеркоммерц». В январе 2016 года через эту же компанию были оформлены фиктивные договоры купли-продажи, что привело к выводу валютных средств, принадлежащих банку. По делу о хищении средств у банка «Интеркоммерц» проходят несколько фигурантов, включая бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского, который покинул Россию. В 2016 году ему было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате на общую сумму около 4 миллиардов рублей. Эта информация была подтверждена источниками в правоохранительных органах. К делу также привлечены другие ключевые фигуранты: заместитель начальника кредитного департамента банка Алексей Резван, который был заочно арестован в 2017 году, генеральный директор компании «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг из Германии и руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Эти лица также обвиняются в связи с махинациями и хищениями в банке. Дело в отношении Тимура Иванова, связанное с реставрацией и строительством его недвижимости, продолжает набирать обороты. По информации следствия, компании «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» якобы выполняли работы на объектах недвижимости Иванова в обмен на выгодные государственные заказы от Минобороны. Размер предполагаемой взятки, по данным следствия, составляет порядка 1,2 миллиарда рублей. «Размер взятки по делу следователи оценивают в 1,2 млрд руб. — это объем средств, потраченных компаниями на реставрацию недвижимости», — сообщает источник в следственных органах. Эта информация подчеркивает серьезность обвинений, предъявляемых к Иванову. Следствие продолжает изучать все аспекты дела, включая документацию по строительству и реставрации, а также финансовые потоки между компаниями и Ивановым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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