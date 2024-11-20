Толпа напала на дружинников «Русской общины» в Челябинске

21 ноября 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Массовая драка произошла возле ТК «Теплотех» Фото: Стас Этвеш © URA.RU Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на обстоятельствах нападения на представителей общественной организации в Челябинске. Доклад о проверке нападения толпы на дружинников местной «Русской общины» он поручил предоставить главе СУ СК России по региону Алексею Колбасину. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «8 ноября 2024 года в Челябинске толпа людей в балаклавах и с травматическими пистолетами напала на членов общественной организации. Одного из активистов ранили, ему оказывается медицинская помощь. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Челябинской области Колбасину представить доклад о произошедшем, а также о решении, принятом надзорным ведомством», — отмечает пресс-служба ведомства. В социальных сетях челябинцы из «Русской общины» рассказали, что изначально «теплотеховские» подошли к общиннику и начали сразу угрожать ему расправой. Им якобы не понравился внешний вид парня. После полученного сигнала тревоги дружинники из общины прибыли на место. «К „теплотеховской банде“ подоспело подкрепление численностью более 30 человек и они напали на нас. В момент атаки интернациональная банда одела балаклавы. Против нас они применили травматическое оружие и газовые баллоны, но получили отпор», — заявили представители «Русской общины». Одного из общинников ранили из травматическое оружия. Пострадавшему понадобилась помощь медиков, добавляют общинники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на обстоятельствах нападения на представителей общественной организации в Челябинске. Доклад о проверке нападения толпы на дружинников местной «Русской общины» он поручил предоставить главе СУ СК России по региону Алексею Колбасину. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «8 ноября 2024 года в Челябинске толпа людей в балаклавах и с травматическими пистолетами напала на членов общественной организации. Одного из активистов ранили, ему оказывается медицинская помощь. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Челябинской области Колбасину представить доклад о произошедшем, а также о решении, принятом надзорным ведомством», — отмечает пресс-служба ведомства. В социальных сетях челябинцы из «Русской общины» рассказали, что изначально «теплотеховские» подошли к общиннику и начали сразу угрожать ему расправой. Им якобы не понравился внешний вид парня. После полученного сигнала тревоги дружинники из общины прибыли на место. «К „теплотеховской банде“ подоспело подкрепление численностью более 30 человек и они напали на нас. В момент атаки интернациональная банда одела балаклавы. Против нас они применили травматическое оружие и газовые баллоны, но получили отпор», — заявили представители «Русской общины». Одного из общинников ранили из травматическое оружия. Пострадавшему понадобилась помощь медиков, добавляют общинники.